Beliebte Touristenstadt will weniger Kreuzfahrt-Schiffe zulassen – Passagiere sollten genau hinschauen

Kreuzfahrt-Fans aufgepasst! Die beliebte Touristenstadt Barcelona plant eine große Neuerung. Sie möchte künftig deutlich weniger Kreuzfahrt-Schiffe zulassen und die Zahl der Passagiere bis 2030 um rund 16 Prozent senken. So wolle man letztlich auf etwa 2,5 Millionen jährlich kommen (2024: 3,65 Millionen), wie La Vanguardia berichtet.

Auch die maximale Zahl an Tagespassagiere soll von 37.000 auf 31.000 sinken. Zudem ist geplant, die Zahl der Kreuzfahrt-Terminals von sieben auf fünf zu reduzieren. Doch wofür soll das Ganze eigentlich gut sein?

Barcelona möchte weniger Kreuzfahrt-Schiffe zulassen

Ziel ist es, den Kreuzfahrttourismus besser zu steuern und die Belastung für die Stadt zu verringern. Die neuen Maßnahmen in Barcelona sollen offiziell den Overtourismus durch Kreuzfahrten eindämmen. Tatsächlich geht es aber vor allem um eine Modernisierung und Neuordnung des Kreuzfahrtgeschäfts – auch wenn dabei weniger Passagiere in die Stadt kommen sollen.

Barcelona möchte sich künftig stärker als Start- und Zielhafen für Kreuzfahrten positionieren, statt hauptsächlich Zwischenstopp zu sein. Schon 2024 stiegen dort mehr als zwei Millionen Passagiere ein oder aus. Etwa 1,6 Millionen waren nur für einen Tagesaufenthalt an Bord. Doch was bedeutet das für Passagiere?

Das ändert sich für Passagiere

Für Kreuzfahrtpassagiere bedeutet das künftig weniger verfügbare Routen mit Stopp in Barcelona, da insgesamt weniger Schiffe zugelassen werden. Wer seine Reise in Barcelona starten oder beenden möchte, hat dafür künftig bessere Bedingungen – denn genau darauf will sich der Hafen stärker konzentrieren.

Gleichzeitig kann es voller werden in den verbleibenden Terminals, da diese mehr Passagiere abfertigen müssen. Tagesgäste, die nur kurz anlegen, könnten es schwerer haben, Barcelona als Zwischenstopp zu besuchen. Insgesamt wird der Zugang zur Stadt durch neue Regelungen etwas eingeschränkt – bei gleichzeitig modernerer Infrastruktur und besserem Service für Ein- und Ausschiffende.