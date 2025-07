Reederei lässt Bombe platzen! Kreuzfahrt-Passagiere erhalten nach Absage Gewissheit

Nach technischen Problemen musste eine Karibik-Kreuzfahrt der Celebrity Beyond kurzfristig abgesagt werden. Geplant war eine siebentägige Reise zu beliebten Zielen wie Nassau, St. Thomas und St. Maarten. Stattdessen brachte die Reederei das Kreuzfahrtschiff zur Reparatur nach Freeport. Die Absage hat sicherlich zahlreiche Kreuzfahrt-Fans, die bereits lange im Voraus gebucht hatten, enttäuscht (wir berichteten).

Nun gibt es Neuigkeiten!

Reederei nimmt Kreuzfahrt wieder auf

Nach intensiven Arbeiten in der Grand Bahama Shipyard ist die Celebrity Beyond jetzt wieder einsatzbereit. Am Sonntag (27. Juli) startete sie von Miami aus zur nächsten Karibik-Kreuzfahrt, allerdings mit Einschränkungen.

Aufgrund einer notwendigen Geschwindigkeitsreduzierung mussten Hafenstopps auf Cozumel und Jamaika vertauscht werden. Die Liegezeiten in anderen Häfen wurden ebenfalls angepasst. So sieht der angepasste Reiseverlauf laut „Schiffe und Kreuzfahrten“ aus:

Miami – Coco Cay (Bahamas) – Seetag – Falmouth (Jamaika) – George Town (Grand Cayman) – Cozumel – Seetag – Miami

Kreuzfahrt-Reederei hofft auf Normalbetrieb

Trotz der Änderungen bleibt die Celebrity Beyond ein beliebtes Schiff für Karibik-Reisen. Die Reederei betont den Komfort und die Erholung an Bord, auch wenn der ursprüngliche Reiseverlauf nicht eingehalten werden konnte. Die aktuellen technischen Tests und Manöver sollen sicherstellen, dass das Kreuzfahrtschiff bald wieder voll einsatzfähig ist.

Die Reederei arbeitet daran, den Betrieb vollständig zu normalisieren. Für Kreuzfahrt-Liebhaber bleibt die Celebrity Beyond eine attraktive Wahl, auch mit der aktuellen Route und den angepassten Hafenstopps.

