Kreuzfahrt: Familie packt aus – so teuer ist eine Woche auf einem Dampfer WIRKLICH

Bei Kreuzfahrten gibt es zwei Lager. Die einen lieben die Reisen an Bord luxuriöser Dampfer und stechen regelmäßig mit einer Reederei in See, um aller Herren Länder zu bereisen. Für andere wiederum ist ein Urlaub auf einem der Schiffe von „Aida“, „Mein Schiff“ und Co. unvorstellbar – wirkt es doch so, als wäre man wochen- oder gar monatelang auf diesen wie gefangen.

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der achtet in der Regel natürlich auch auf den Preis. Günstig sollte sie sein und möglichst viel Komfort bieten. Doch ist es überhaupt möglich, mit den Luxus-Dampfern preiswert zu verreisen? Eine Insider hat jetzt ausgepackt – mit überraschendem Ergebnis.

Kreuzfahrt: „All-in“-Urlaub auf hoher See

Anders als bei anderen Urlauben erwartet einen bei Kreuzfahrten in der Regel am Ende der Reise keine böse Überraschung. Denn die Trips mit den Luxus-Dampfern sind sogenannte All-in-Urlaube und vergleichbar mit All-inclusive-Ressorts.

Wer auch an Bord den Überblick über seine Finanzen behalten möchte, der kann schon im Vorfeld die komplette Finanzierung der Kreuzfahrt abwickeln. So kannst du ein Getränkepaket und Internetzugang sowie Ausflüge vorab buchen und selbst die Trinkgelder und Abgaben auf dem Dampfer vorher kalkulieren.

Dabei muss man natürlich auch bedenken, dass anders bei einem Urlaub in einem All-inclusive-Ressort nicht nur ein Land auf der Reiseliste steht, sondern in der Regel mehrere. Außerdem sind alle Mahlzeiten und Snacks an Bord inbegriffen, wenn man sich mit den Buffets in den Hauptspeisesälen begnügt, und man genießt auch sonstige Annehmlichkeiten wie Zimmerservice und -reinigung. Auch alle Transportmittel bei den Landgängen sowie jede Menge andere Unterhaltungsmöglichkeiten sind im Preis mit inbegriffen. Doch was muss man konkret für eine Kreuzfahrt mit seiner Familie einplanen?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?

Wie ein Insider gegenüber „Business Insider“ offenbart, ist eine Kreuzfahrt-Reise entgegen den Erwartungen vieler Reisender relativ erschwinglich. Natürlich hängt es immer davon ab, was für Ansprüche die Touristen an ihre Tour legen und für welche Route sie sich entscheiden.

Doch für eine Reise mit seiner vierköpfigen Familie zahlte ein Experte gerade mal 3.000 Dollar (umgerechnet 2.740 Euro) für sieben Übernachtungen ab Miami. In diesem Preis waren sowohl kostenlose Getränke und Wlan als auch eine Kabine mit Meerblick, ebenso wie Steuern, Hafengebühren und Trinkgelder enthalten.

Natürlich ist das auf den ersten Blick eine Menge Geld. Doch wenn man sich die gesamten Benefits einmal anschaut, so bietet die Reise laut dem Kreuzfahrt-Experten ein durchaus gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.