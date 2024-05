Kreuzfahrt: Touristen begehen kleinen Fehler – Kapitän kennt keine Gnade

Ein Urlaub soll grundsätzlich dazu dienen, durchzuatmen und sich nicht stressen zu müssen. Begibt man sich aber auf eine Kreuzfahrt, gibt es durchaus feste Zeiten, an die Reisende sich halten müssen – sonst kann es bittere Folgen geben.

Genau das erlebte ein Ehepaar, das auf einer Kreuzfahrt in Südeuropa unterwegs war. Weil es von einem Ausflug zu spät zum Schiff zurückkehrte, wurde es einfach zurück gelassen!

Kreuzfahrt: Passagiere fassungslos, als sie am Hafen ankommen

Richard und Claudine Gordon waren auf einer Kreuzfahrt mit der „Norwegian Viva“ der „Norwegian Cruise Line“ unterwegs, als ihre Verspätung heftig bestraft wurde. Die Rentner hatten einen Stopp in der spanischen Stadt Motril für einen Ausflug an Land genutzt, den sie in Eigenregie organisiert hatten.

Weil die Rentner von starken Regenfällen überrascht wurden, kamen sie laut „RTL“ etwa 40 Minuten zu spät am Hafen an. Zu diesem Zeitpunkt war die „Norwegian Viva“ allerdings längst wieder auf hoher See, war einfach ohne die beiden Kreuzfahrt-Gäste weitergeschippert.

Besonders bitter: Die Gordons hatten Freunde, die ebenfalls Gäste auf der Kreuzfahrt waren, per Handy über ihre Verspätung informiert. Die hatten versucht, die Crew zum Warten zu überreden, scheiterten aber an dem Kapitän, der pünktlich ablegte.

Kreuzfahrt: Bittere Folgen für Reisende

Der 84-jährige Richard Gordon zeigte sich empört über diese Vorgehensweise. Er bezeichnet sich selbst als erfahrenen Kreuzfahrer, kam laut eigener Aussage noch nie zu spät. Die Reederei verteidigt sich jedoch, spricht von einer 60-minütigen Verzögerung und argumentiert: „Ein Kreuzfahrtschiff folgt einer festen Reiseroute mit festgelegten Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Die Reiserouten werden sorgfältig koordiniert und lange vor jeder Reise geplant, um sicherzustellen, dass alle unsere Gäste das Erlebnis haben, das sie erwarten.“

Für das Ehepaar Gordon kam es durch diese Entscheidung zu einem Wettlauf gegen die Zeit – weil wichtige Dinge wie Medikamente, Papiere, Ladegeräte für das Handy oder Batterien für das Hörgerät an Bord des Schiffes sind, hilft die Tochter aus den USA aus. Sie bucht ein Hotel sowie einen Flug, der die Kreuzfahrt-Gestrandeten zum nächsten Anleger des Schiffes in Palma de Mallorca bringt. Vielleicht werden die Kreuzfahrt-Touristen künftig doch auf die Ausflugsangebote der Reedereien zurück greifen, mit denen dieser Stress sicher nicht passiert wäre…