Urlaub auf Malle und Kreta war gestern – diese Ziele werden zum neuen Sommer-Kult

Die Sommerferien stehen vor der Tür und viele haben sich schon ihr Urlaubsziel ausgesucht, gebucht und die Reise in der Tasche. Jetzt muss nur noch gepackt werden und dann kann es losgehen. Doch wohin?

Viele Deutsche suchen sich in diesem Jahr ein schönes Plätzchen in Europa, um dort Urlaub zu machen. Während bisher vor allem Urlaub auf Mallorca oder Kreta „in“ war, liegen nun andere Inseln mehr im Trend (>>hier mehr dazu). Doch welche Orte in Europa sind eigentlich trendig und trotzdem günstig genug, dass eine Reise dorthin kein Loch ins Sparbuch frisst?

Urlaub auf Malle? Hier kommst du günstiger weg

„Flight Hacks“ hat sich 47 beliebte Urlaubsziele in Europa angesehen und Preise verglichen: für die Flüge dorthin, die Übernachtungen vor Ort sowie fürs Essen und Trinken. Also einmal das Grundpaket. Und siehe da: Bukarest in Rumänien schafft es auf Platz eins der günstigsten Urlaubsziele!

Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: “Dann siehst du hier ‘The Walking Dead’!”

Auch Krakau in Polen steht jetzt ganz oben auf der Liste. Und das nicht ohne Grund. Denn dort ist es einfach viel günstiger als auf Mallorca oder Kreta. Und wer hier und da sparen kann, kann sich auch etwas gönnen. Und genau das will man doch im Urlaub – sich einfach fallen lassen und nicht die ganze Zeit über Geld nachdenken.

So hat Bukarest zum Beispiel die günstigsten Hotels. Eine Übernachtung kostet hier im Schnitt 100 Euro. Und in Krakau bekommst du eine ganze Mahlzeit für neun Euro. Im Durchschnitt brauchst du so nur 250 Euro pro Tag einzuplanen, darin sind Kost und Logis sowie die Flugpreise inbegriffen.

Urlaub in Bukarest und Krakau ist voll im Trend

Nach Bukarest und Krakau folgen Sevilla in Spanien und Prag in der Tschechischen Republik im Ranking. Beide überzeugen durch günstiges Essen und in Prag gibt zudem das günstigste Bier (2 Euro) und die günstigsten Flüge (88 Euro). Auf Platz fünf folgt noch einmal eine polnische Stadt: Warschau.

Mehr News:

Auch interessant: Auf Platz sieben glänzt Istanbul (Türkei) mit den günstigsten öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxi-Preisen. Danach folgt Riga (Lettland) mit dem günstigsten Wasser und dem preiswertesten McDonald’s Menü. Dann kommt Frankfurt, gefolgt von Porto (Portugal) mit dem günstigsten Cappuccino auf Platz 9. Die Top 10 rundet Valencia in Spanien ab.

Städte wie Rom, Paris, Edinburgh, Olso oder auch Stockholm landen viel weiter unten im Ranking von „Flight Hacks“. Übrigens: Am teuersten ist es immer noch in Reykjavik in Island. Hier berechnen die Experten ganze 635 Euro pro Urlaubstag.