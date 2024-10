Urlaub auf Mallorca: Vom Bierkönig nach Hause – werden Touristen hier dreist abgezogen?

Ein Urlaub auf Mallorca beginnt für die allermeisten Menschen am Flughafen von Palma de Mallorca. Ins Urlaubsdomizil geht es dann für gewöhnlich mit dem Auto, Bus oder dem Taxi. Eigentlich gelten für eine Fahrt mit Letzterem auf Mallorca feste Tarife – doch die scheinen immer wieder umgangen zu werden.

Wir haben auf Mallorca den Test gemacht! Ein deutscher Reporter und seine spanische Kollegin fuhren jeweils dieselbe Strecke mit dem Taxi – vom Bierkönig an der Playa de Palma zum Flughafen. Das Ergebnis ist eindeutig.

Urlaub auf Mallorca: Touristen vs. Spanier

Der Ballermann an der Playa de Palma ist die deutsche Touristenhochburg auf Mallorca schlechthin. Besonders im Zentrum des Partytourismus stehen der Bierkönig und der Megapark – beide nahe dem berühmten Ballermann 6.

Weil so mancher Tourist direkt vom Bierkönig zum Flieger nach Hause oder aber vom Flughafen in den Bierkönig gereist ist, steigen auch wir am Taxistand am Park „Les Marevelles“ nur wenige Meter von der Schinkenstraße entfernt ins Taxi Richtung Flughafen.

Das große Schild vorne am Taxistand listet die festen Preise für die jeweiligen Strecken auf. Für eine Fahrt zum Flughafen von Palma de Mallorca am Tag müssen uns beiden also jeweils 15 Euro berechnet werden. Am Ende wird einer von uns mehr bezahlt haben als der andere.

Am Park „Les Meravelles“ nahe dem Bierkönig an der Playa von Palma befindet sich ein Taxistand. Hier werden genaue Preise angegeben. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Unser deutscher Kollege spricht die Taxifahrerin auf Englisch an und signalisiert ihm, dass er zum Flughafen gebracht werden möchte. Unsere spanische Kollegin hingegen spricht vor und während der Fahrt zum Flughafen spanisch mit der Taxifahrerin. Und das scheint einen Unterschied gemacht zu haben! Denn am Ende bezahlt sie 15 Euro, während ihr deutscher Kollege 16,20 Euro hinblättern muss.

Zwar handelt es sich hier um nur einen kleinen Unterschied von 1,20 Euro. Doch die Vermutung hat sich in diesem Fall bestätigt. Touristen scheinen von so manchen Taxifahrern mehr zur Kasse gebeten zu werden als Einheimische.

Es geht noch Schlimmer

Ende Juni berichteten wir von einem Fall, bei dem zwei deutsche Frauen, die ihren Urlaub auf Mallorca gerade begonnen hatten, von einem Taxifahrer auf dem Weg vom Flughafen in ihre Unterkunft ordentlich abgezockt wurden (die ganze Geschichte liest du hier).