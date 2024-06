Urlaub auf Mallorca: Touristen trifft nach Taxifahrt der Schlag – „Bodenlose Abzocke“

Wer kennt es nicht? Man landet am Flughafen von Palma, schreitet durch die Schiebetüren und schon schlägt einem eine warme Brise entgegen – der Urlaub auf Mallorca kann beginnen. Nachdem man erst einmal die Sonne genießt, stellt sich schnell die Frage: Wie komme ich jetzt zu meinem Hotel?

Um schnell ans Ziel zu gelangen, entscheiden sich zahlreiche Urlauber auf Mallorca dafür, mit dem Taxi zu fahren. Doch da kann einem schnell mal das Lachen und das Urlaubsfeeling vergehen. Zwei Urlauberinnen erzählen unserer Redaktion von ihrem Schock, als sie vom Fahrer zur Kasse gebeten wurden.

Urlaub auf Mallorca: Touristinnen auf 180

Im Fall der beiden Urlauberinnen aus Essen und Duisburg begann der Stress schon weit bevor sie im Taxi saßen. Die Frauen wollten ein paar schöne Stunden auf Mallorca verbringen und hatten sich dazu ein Hotel am berühmt-berüchtigten Ballermann in Arenal gebucht. Als sie aus dem Flugzeug stiegen, kam es zum ersten Schreck.

„Als Tourist musst du ja erstmal fünf Kilometer durch den ganzen Flughafen laufen, bis du am Taxistand überhaupt ankommst“, sagt eine der deutschen Urlauberinnen. „Und wenn man da angekommen ist, muss man noch anstehen. Die Schlange war echt lang“, fügt sie hinzu. Als sie dann endlich in einem Fahrzeug saßen, kam es zum nächsten Problem.

Urlaub auf Mallorca: Preis-Schock im Taxi

Wie es scheint, gab es Kommunikationsprobleme zwischen den Touristinnen und dem Fahrer. „Der Mann konnte kein Englisch und wir kein Spanisch. Ich habe ihm dann die Adresse gezeigt und selber auf meinem Handy die Route verfolgt“, so die Urlauberin aus Duisburg. Endlich an ihrem Ziel angekommen, kam dann der größte Paukenschlag.

Eigentlich stand auf dem Taxameter 17 Euro, berichten uns die beiden. Als sie ihm einen 20-Euroschein hinhielten, schüttelte der Fahrer mit dem Kopf und zeigte auf die Anzeige darunter. 24 Euro wollte er letztendlich von den Urlauberinnen haben. Sie konnten es nicht glauben, waren „total perplex, weil diese Kosten aus dem Nichts aufgetaucht sind. Aber wir hatten ja auch keine Wahl, als den Preis zu bezahlen.“

„Das ist wirklich eine bodenlose Abzocke! Ich habe das Gefühl, dass die Fahrer die Preise machen, wie sie wollen und die Urlauber am Ende über den Tisch ziehen. Das vermiest einem doch direkt den Start in den Urlaub“, so die Essenerin. Diese Taxifahrt werden die beiden Frauen wohl so schnell nicht mehr vergessen.