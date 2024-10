Urlaub auf Mallorca: Üble Gefahr lauert im Wasser – Touristen stürmen plötzlich an die Playa

Touristen haben es am Dienstag (8. Oktober) an der Playa auf Mallorca nicht leicht. Wer hier entspannt Urlaub machen wollte, wurde schnell mit der bitteren Wetter-Realität konfrontiert. Denn Hurrikan „Kirk“ ist auch am Ballermann derzeit heftig zu spüren. Mehr dazu liest du hier >>>.

Nachdem Urlaubern hier nicht nur Wind und Sand, sondern auch die mitgebrachten Strandutensilien um die Ohren peitschten, müssen jetzt auch die Rettungsschwimmer an der Playa auf Mallorca Konsequenzen ziehen.

Urlaub auf Mallorca: Plötzlich ist die Playa dicht!

Plötzlich brach an der Playa ein regelrechtes Pfeifkonzert aus. Urlauber auf Mallorca staunten am Dienstagnachmittag nicht schlecht, als die Rettungsschwimmer sie plötzlich aus dem Wasser pfiffen. Viele erkannten sofort den Ernst der Lage und stürmten aus dem Meer direkt an die Playa.

Wie unsere Reporterinnen vor Ort berichten, sind nahezu an der gesamten Playa die Roten Fahnen gehisst worden. Bis zum Dienstagnachmittag zierten bereits die gelben Exemplare die Strände am Ballermann. Doch weil der Sturm an der Playa immer mehr zunahm, blieb den Verantwortlichen keine andere Wahl, als die höchste Warnstufe auszurufen. Mit Ausnahme eines Strandabschnitts.

HIER lauert weitere Gefahr für Touristen

Denn am Ballermann 0 ist am Dienstagnachmittag (mit Stand von 16.50 Uhr) weiterhin die gelbe Flagge gehisst. Diese deutet bereits auf eine zunehmende Gefahr im Wasser hin und ist vor allem für ungeübte Schwimmer sowie Kinder und ältere Urlauber das Signal, unbedingt vom Baden abzusehen.

Aber Urlauber auf Mallorca, die sich trotzdem noch ins Wasser wagen, sehen sich am Ballermann 0 dafür derzeit einer anderen Gefahr ausgesetzt. Denn die starken Winde haben Kite-Surfer auf den Plan gerufen. Diese treiben derzeit im Wasser ihr Unwesen und kommen den Touristen bei ihren Sprung-Versuchen gefährlich nah. Dagegen kommen auch die immer wieder mit Pfiffen ermahnenden Rettungsschwimmer an der Playa derzeit nicht an. Bleibt abzuwarten, wie lange dieser Strandabschnitt für Urlauber noch offen bleiben wird.