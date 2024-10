Mallorca: Heftige Szenen an der Playa – Urlaubern peitscht es um die Ohren

Auch Anfang Oktober zieht es viele Urlauber nach Mallorca. Denn im Vergleich zu Deutschland lässt es sich noch richtig gut im Freien aushalten, wie unsere Reporterin auf Mallorca weiß. Die Sonne hält sich wacker am Himmel über der Insel und scheint den vielen Urlaubern hier weiter ins Gesicht.

Pünktlich zum verlängerten Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) stiegen die Temperaturen auf Mallorca erneut auf bis zu 31 Grad. Und auch seither hat man auf der Insel noch sommerliche Gefühle. Doch eine Sache sorgt für Wirbel.

Hurrikan „Kirk“ auch auf Mallorca zu spüren

Die Menschen auf Mallorca treibt es bei solchen Temperaturen raus ins Freie. An den Küsten der Insel zieht es die vielen Urlauber und Einheimischen an die Strände. Doch gerade hier ist es an diesem Dienstag (8. Oktober) teils sehr unangenehm.

Ein heftiger Wind bläst über die Insel und lässt die Haare der Urlauber im Wind ordentlich flattern. Denn Hurrikan „Kirk“, der von den USA über den Atlantik nach Spanien gezogen ist, ist auch auf der Insel zu spüren, wo er sich in einen heftigen Sturm verwandelt hat.

Schon in der Nacht von Montag auf Dienstag gewitterte es auf Mallorca ordentlich. Am Tag zog der Himmel auf, der Regen hörte auf – nur die heftigen Windböen von bis zu 93 Kilometern pro Stunde (gemessen in Serra de Alfàbia, en Bunyola) blieben zurück. Der spanische Wetterdienst sprach die Warnstufe Gelb für die Küsten Mallorcas und die Gebirgskette Serra Tramuntana im Westen der Insel aus.

Sturm hält weiter an

Auch am Mittwoch (9. Oktober) werden erneut heftige Windböen auf der ganzen Insel und an den Küsten Mallorcas Wellen von bis zu drei Metern Höhe erwartet. An den Stränden an der Playa de Palma wehen die gelben Flaggen im starken Wind. Sie signalisieren dass das Baden mit Vorsicht zu genießen ist.

Die Warnstufe Gelb gilt bis zum Donnerstagmorgen (10. Oktober) 8 Uhr. Über die starken Winde freuen sich an diesen Tagen besonders die Kitesurfer. Ein Blick auf das Meer vor der Playa de Palma zeigt am Dienstag eine ganze Menge von ihnen. Für gewöhnlich sieht man hier kaum bis gar keine an diesem Teil der Küste.