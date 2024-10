Urlaub auf Mallorca: Autofahrer wollen an Tankstelle bar zahlen – doch es gibt einen Haken

Bei einem Urlaub auf Mallorca bietet es sich sehr gut an, mit einem Mietwagen die ganze Insel zu erkunden. Bei guten Verkehrsbedingungen brauchst du mit dem Auto von einem zum anderen Ende der Insel nur rund eine Stunde. Natürlich gibt es zahlreiche schöne Strände, Buchten und Städte, wo sich ein Zwischenstopp lohnt.

Bei so einem Roadtrip geht natürlich auch irgendwann mal der Sprit zur Neige. Mallorca hat zahlreiche Tankstellen, doch nicht alle folgen dem klassischen System. Bei einer Tankstellen-Kette sollten Kunden ihren Kassenbon am Ende nochmal genau studieren.

Urlaub auf Mallorca: Tankstelle mit besonderem Konzept

Die Rede ist von den „Just Fuel“-Tankstellen – auf der gesamten Insel gibt es fünf davon. Alle befinden sich außerhalb der Stadtzentren zum Beispiel in Gewerbegebieten. Die No-Name-Tankstelle zählt zu den günstigeren Anbietern auf Mallorca. Als diese Redaktion am Dienstag (29. Oktober) in Felantix dort tanken geht, liegt der Benzin-Preis bei nur 1,47 Euro pro Liter, Diesel ist nochmal 10 Cent günstiger an diesem Tag.

Andere Premium-Treibstoffe werden nicht angeboten. Hier gibt es keinen Tankwart bei dem der Kunde am Ende zahlt, sondern Automaten. An den Selbstbediener-Tankstellen können Autofahrer bar oder mit Karte zahlen. Bei der Barzahlung gibt es jedoch einen kleinen Haken.

Gutschein mit kurzem Verfallsdatum

Wer zu viel bezahlt, bekommt die Differenz nicht als Wechselgeld ausgezahlt, sondern einen Gutschein. Die Gutschrift kann man mit dem nächsten Tankvorgang verrechnet werden. Ganz unten auf dem Kassenbon steht ein kleiner Hinweis, denn es gilt zwei Bedingungen zu beachten. „Canjeable en la misma estacion hasta el …“, was so viel heißt wie „einlösbar an der gleichen Station bis …“ – anschließend folgt das entsprechende Datum. Zum einen muss der Gutschein an der gleichen Tankstelle und zum anderen innerhalb von einem Monat eingelöst werden.

Kassenbonbeispiel der Tankstelle Just Fuel auf Mallorca Foto: privat

Wird diese Frist nicht eingehalten, ist das restliche Geld einfach weg. Als sich ein Urlauber via Google Rezensionen beschwert, dass der Hinweis erst ganz klein auf dem Kassenbon zu lesen sei, reagiert das Unternehmen direkt. „Wir haben im Sammelbereich ein großes, sichtbares Schild angebracht, das darauf hinweist, dass keine Bargeldrückerstattungen möglich sind“, heißt es.

Bei Problemen oder Fragen können sich Kunden jedoch auch immer an einen Mitarbeiter wenden, der ähnlich wie bei den SB-Kassen im Supermarkt im Notfall beratend eingreifen kann. Urlauber sollten nur wissen, dass deutsche oder englische Sprachkenntnisse nicht unbedingt vorausgesetzt werden können.