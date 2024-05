Urlaub auf Mallorca: “Dann siehst du hier ‘The Walking Dead’!” 

Mallorca ist eines der Lieblingsreiseziele der Deutschen. Nicht ohne Grund wird die Balearen-Insel auch von vielen schon als 17. Bundesland gezählt. Neben traumhaften Stränden und Buchten kann man dort aber auch jede Menge erkunden oder es am Ballermann ordentlich krachen lassen.

Doch nicht immer ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mallorca hat auch seine Schattenseiten. Und die kommen hin und wieder zum Vorschein.

Auch interessant: Mallorca: Urlauber stürzt von Balkon in den Tod – „Habe Schrei gehört!“

Urlaub auf Mallorca sieht nicht immer rosig aus

Wenn es nach Restaurant-Promoter Michel Lijnsvelt geht, dann offenbar täglich am Nachmittag. „Zwischen 15 und 17 Uhr, dann siehst du hier ‚The Walking Dead'“, erklärte der 36-Jährige im Interview mit unserer Redaktion. Was genau der gebürtige Holländer mit seiner Aussage meint? „Da kommen die Touristen vom Megapark und Bierkönig zurück, um eine kleine Pause zu machen“, verriet er.

Michel Lijnsvelt lebt seit 2015 auf Mallorca – und blüht in seinem Job als Promoter tagtäglich auf. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Es mache immer wieder Spaß, die Party-Urlauber zu beobachten – vor allem, wenn sich Michel dann an seine eigene Jugend erinnert. In seinem Job als Promoter vor dem Restaurant und Café del Sol an der Playa de Palma in S’Arenal kann er mit den angetrunkenen Reisenden allerdings weniger anfangen: „Betrunkene lassen wir lieber weiterlaufen. Wir sind hier kein Club sondern ein Restaurant. Die anderen Gäste wollen hier essen und fühlen sich dann vielleicht belästigt.“

Urlauber auf Mallorca sollten auf Umgang achten

Durch den Alkohol sei es zwar nicht immer ganz so leicht, die Urlauber zu händeln – die Situation sei jedoch noch nie eskaliert. Lediglich der eine oder andere männliche Passant sei Michels weiblichen Kolleginnen etwas zu nahe gekommen oder habe diese beleidigt: „Dann korrigiere ich die direkt.“

Mehr News:

Der gebürtige Holländer hat ohnehin ein klares Motto: „Du kannst so viel saufen wie du willst, aber hier gibt es auch Regeln. Denke nach und sei respektvoll im Umgang mit anderen.“ Und mit dieser Einstellung scheint er bisher auch ganz gut gefahren zu sein – zumindest so gut, dass es an der Playa de Palma stets harmonisch verlief.