Mallorca: Hotelgäste nach Todes-Sturz von Balkon geschockt – „Habe den Schrei gehört!“

Für einen 23-Jährigen endete der Urlaub auf Mallorca mit dem Tod. In der Nacht zu Dienstag (7. Mai) ereignete sich der erschütternde Vorfall: Der deutsche Tourist habe sich aus seinem Hotelzimmer ausgesperrt – um in die Unterkunft unweit des Megapark am Ballermann zu kommen, soll er über den Balkon geklettert sein.

Dort stürzte der Urlauber aus 12 Meter Höhe ab und landete auf dem Boden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Das Schicksal ging auch an den anderen Hotelgästen nicht spurlos vorbei.

Mallorca-Urlauber aus Deutschland erlebten Todesmeldung hautnah mit

Ein Ehepaar aus Villingen-Schwenningen erlebte den Vorfall im Hotel „Timor“ hautnah mit. Sie sind bereits gegen 22 Uhr ins Bett, als es wenige Stunden später dazu kam. „Ich habe den Schrei gehört“, erzählte die Urlauberin gegenüber unserer Redaktion. Davon sei sie wachgeworden und auf den Balkon gegangen, um nachzusehen, was es mit all dem Blaulicht auf sich hat. Aus dem zweiten Stock des Zimmers sah sie dann das Opfer am Boden liegen.

Das Hotel Timor unweit von Megapark und Bierkönig auf Mallorca. Dort stürzte ein deutscher Urlauber vom Balkon in die Tiefe und verstarb. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

„Er lag auf dem Boden mit dem Gesicht nach unten. Eine kräftige Statur. Aber er war schon ganz blau“, erinnerte sich die Frau. Der Schrei, den sie gehört hatte, kam allerdings nicht vom Verstorbenen – sondern seinem Mitreisenden: „Eine Frau lag auf dem anderen Mann und hat versucht, ihn zu beruhigen. Er hat nur geschrien ‚Mein Freund, mein Freund‘.“

Hotelgäste stehen noch immer unter Schock

Einen Anblick, den die Urlauberin noch lange in Erinnerung behalten wird – auch, wenn sie und ihr Partner am Mittwoch (8. Mai) wieder abreisen. „Ich hätte wahrscheinlich noch weiter nach unten geschaut, wenn mein Mann mich nicht weggezogen hätte. Man ist einfach schockiert“, so die Touristin aus Baden-Württemberg.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen noch mehrere Urlauber auf ihren Balkonen gestanden haben. „Ich bin nur kurz raus, hab mich über das Geländer gelehnt und hab gesehen, wie sie ihn versuchten, wiederzubeleben“, erzählte der Ehemann der Urlauberin. Durch seine Arbeit sei er einige solcher grausamen Anblicke gewöhnt: „Die Bilder bleiben im Kopf.“

Mallorca: Verantwortliche im Hotel halten sich bedeckt

Von Seiten des Hotels behält man auf Nachfrage unserer Redaktion jedoch Stillschweigen. So erfuhren einige Gäste die Schock-Nachricht aus der eigenen Unterkunft auch lediglich durch die Medien. Um ein typisches Party-Hotel für Ballermann-Urlauber handele es sich bei dem 4-Sterne-Resort laut des Ehepaares allerdings nicht: „Die Hotelgäste sind ganz gemischt. Viele jüngere, aber auch ältere Urlauber.“

Für das schwäbische Touristenpaar dennoch zu unruhig: „Die ticken hier komplett aus. Ganz furchtbar.“ Auch in der Nacht nach dem tödlichen Unfall habe es wieder reichlich Tumult auf den Fluren gegeben, sobald die Feiernden nach Hause kehren. „Wir sind jetzt total geheilt“, stellte der Urlauber klar. Den Ballermann wolle man nun hinter sich lassen – mit Vorfreude auf die Heimat.