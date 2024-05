Urlaub auf Mallorca: Fehler kann dich viel Geld kosten – Ballermann-DJ beobachtet es immer häufiger

Alkohol, Party und Strand: Für viele Touristen sieht so der perfekte Urlaub auf Mallorca aus. Doch die Insel will weg vom exzessiven Sauf-Tourismus! Deswegen wurden über die Jahre einige Regeln verschärft. Ein klassischer Fehler kommt vor allem in der aktuellen Ballermann-Saison jedoch immer häufiger vor.

Sie schreiten grölend und betrunken an der Playa entlang – und hinterlassen eine Menge Müll, wie unser Reporter erst kürzlich feststellte. Mallorca, insbesondere der Ballermann, gilt als Urlaubs-Paradies für Feierwütige. Und gerade wegen dieses schlechten Rufs hat der Gesetzgeber die Strafen für partybedingte Ausfälle erhöht.

Urlaub auf Mallorca bringt Kleiderordnung mit sich

Wenn du dich auf Mallorca zum Beispiel oben ohne sonnst, droht dir eine Geldstrafe von bis 750 Euro. Den gleichen Geldbetrag musst du blechen, wenn du nackt am Strand liegst. Das geht aus dem aktuellen Bußgeld-Katalog hervor.

Doch auch abseits des Strandes musst du dich an eine Kleiderordnung halten. Wenn du etwa nur in Bikini oder Badehose durch die Innenstadt läufst, musst du mit 50 bis 200 Euro Bußgeld rechnen. In Magaluf zum Beispiel sind die Strafen sogar noch höher. Außerdem darfst du nicht mehr barfuß ins Lokal und beim Feiern musst du deinen Oberkörper bedecken.

Ballermann-Stars mögen es „oben ohne“ und „ohne Oberteil“

Von einem bedeckten Oberkörper hält Ballermann-Sänger Julian Sommer nicht viel – zumindest, wenn man nach seiner aktuellen Single „Oben ohne“ geht. Dort heißt es: „Bin schon wieder voll und wieder keine Kohle. Doch alles scheißegal, denn sie tanzt oben ohne.“

Und nicht nur bei Sommer sollen die Hüllen fallen. Auch Isi Glück und Marc Eggers mögen es freizügig. „Ich find dich obergeil in deinem Oberteil. Wenn’s nach mir geht, darf’s auch ohne sein“, singt das Duo in „Oberteil“.

Ballermann-DJ warnt

Doch wenn es nach dem Gesetzgeber geht, darf es eben nicht oben ohne sein – trotzdem sind für zahlreiche Party-Gänger die aktuellen Ballermann-Hits ein Aufruf dazu, sich obenrum zu entkleiden. Das beobachtet auch Luca Heinken alias DJ Heini immer häufiger, wie er unserer Redaktion erzählt. Der 24-Jährige legt regelmäßig im Mallorca-Kultlokal „Bierkönig“ auf. „Man sollte bei diesen Songs auf jeden Fall nicht sein T-Shirt ausziehen“, lacht er. „Gerade in diesem Sommer ist mir aufgefallen, dass es immer häufiger vorkommt, wenn diese Lieder laufen.“

Bei deinem nächsten Ballermann-Besuch lässt du das Oberteil also besser an – so gehst du Problemen aus dem Weg…