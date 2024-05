Julian Sommer am Ballermann: „Nicht so angenehm für mich“

Julian Sommer ist längst nicht mehr vom Ballermann wegzudenken. Im Laufe der vergangenen Jahre hatte der Sänger bereits so einige Hits, die entlang der Playa de Palma rauf- und runterlaufen. Zudem kann man den Musiker jeden Sonntag bei einem seiner Auftritte im Bierkönig auf Mallorca antreffen.

Bei dem gelernten Kfz-Mechatroniker scheint es also in Sachen Karriere derzeit steil bergauf zu gehen. Doch auch bei Julian Sommer ist nicht immer alles purer Sonnenschein – es gibt ein paar Schattenseiten.

Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: Beliebtes Reiseziel bald nur noch gegen Eintritt?

Julian Sommer sieht seine Liebsten immer seltener

Wie so oft hat auch das Leben als Ballermann-Star seine Vor- und Nachteile. „Die Vorteile überwiegen, sonst würde ich es nicht machen. Man hat aber natürlich immer ein bisschen Stress“, verriet Julian Sommer im Gespräch mit unserer Redaktion. So ist der 26-Jährige kaum länger als zwei bis drei Tage auf Mallorca, bevor es prompt weiter zum nächsten Auftritt in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder Luxemburg geht.

„Dann ist es so, dass ich arbeite, wenn meine Freunde frei haben – am Wochenende bin ich immer unterwegs auf der Bühne“, erklärte Julian Sommer. An seinem Ausgleich unter der Woche sind wiederum seine Kumpels im Dienst: „Dann ist es logisch, dass man sich weniger sieht. Und auch seine Familie, wenn man so viel unterwegs ist. Das ist eigentlich der größte Nachteil.“

Julian Sommer: „Kennen dann halt auch kein Ende mehr!“

Allein ist Julian Sommer aber trotzdem nie. Entweder reist er an der Seite seines Bruders Max oder gemeinsam mit seiner Partnerin. Unterwegs kann es allerdings zu der einen oder anderen „unangenehmen Begegnung“ kommen: „Das ist in der Branche, in der ich auftrete, recht häufig so, dass Leute schon mal einen über den Durst getrunken haben und vielleicht auch ihr Schamgefühl verlieren.“ Die Folgen?

„Dann wird ein bisschen lauter geredet, sie spucken dabei vielleicht auch in dein Ohr. Ist dann auch nicht so angenehm für mich“, erläuterte Julian Sommer allerdings mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Immerhin weiß der „Oben ohne“-Interpret inzwischen ganz gut mit solchen Situationen umzugehen: „Die Leute kennen dann halt irgendwann auch kein Ende mehr. Aber ich krieg das gut gemanagt.“

Julian Sommer überzeugt: Am Ballermann ist alles familiärer

Den Ballermann würde Julian Sommer trotz solcher Vorfälle dennoch nie verteufeln. „Hier ist es eben alles ein bisschen familiärer – aber ich komm ja auch von hier und war selbst jahrelang Urlauber“, gab er offen zu.

Mehr News:

Aus diesen Erlebnissen auf der Insel hole er übrigens auch seine Inspiration für Songtexte: „Es ist ein Mix aus allem einfach. Der aktuelle Zeitgeist, wie man sich ausdrückt und eben die Erfahrung.“ Seine Fans dürfen jedenfalls gespannt sein – Ende Mai 2024 steht bereits der nächste Track des Bierkönig-Stars in den Startlöchern.