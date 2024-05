„Bierkönig“-DJ verrät: Bei diesen Ballermann-Hits bebt die Tanzfläche wirklich

Die Ballermann-Saison geht wieder los! Und wenn auf Mallorca bei Sonnenschein wieder ausgelassen getanzt und das ein oder andere Bierchen gezischt wird, darf die passende Musik dazu natürlich nicht fehlen. Luca Heinken alias DJ Heini legt regelmäßig im Kultlokal „Bierkönig“ auf. Er weiß, bei welchen Liedern die Tanzflächen am Ballermann wirklich beben – und hat es unserer Redaktion verraten.

„Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“: So heißt ein bekannter Song von Peter Wackel, der wohl auf kaum einer Playlist eines Ballermann-DJs fehlen darf. Doch jede Saison erscheinen andere Songs und Jahr für Jahr stellt sich die gleiche Frage: Was ist denn jetzt DER Ballermann-Hit der Saison? „Bierkönig“-DJ Heini kennt die Antwort.

„Oben ohne“ von Julian Sommer ganz vorne mit dabei

„Natürlich ist das immer saisonabhängig“, betont der 24-Jährige, der seit einigen Jahren im „Bierkönig“ regelmäßig auflegt. „Immer noch richtig stark, auch wenn die Single bereits letztes Jahr herausgekommen ist, ist ‚Inselfieber‘ von Peter Wackel. Das ist mit der stärkste Song zurzeit, würde ich sagen.“

DJ Heini legt regelmäßig im Bierkönig auf. Foto: privat

Doch auch einige neu erschienene Lieder werden derzeit in „Bierkönig“, „Megapark“ und Co. rauf und runter gespielt. „Oben ohne“ von Julian Sommer zählt DJ Heini ebenfalls zu den Top-Hits am Ballermann im Jahr 2024. Der Song erschien erst vor wenigen Wochen und ist schon jetzt kaum mehr aus den Clubs und Kneipen an der Playa wegzudenken.

Auch Eggers und Glück mögen es oben ohne

Doch nicht nur Sommer mag es oben ohne: Auch in der aktuellen Single von Isi Glück und Marc Eggers heißt es: „Ich find dich obergeil in deinem Oberteil. Wenn’s nach mir geht, darf’s auch ohne sein.“ Auch das Lied zählt DJ Heini zu den aktuellen Musik-Krachern am Ballermann. „Auf zum Ballermann“ von dem „Partycrasher“ darf derzeit ebenfalls am Ballermann nicht fehlen. „Und ‚Mozart‘ von Tobee läuft gut an. Der Song ist noch relativ neu“, weiß der DJ aus Deutschland.

„Aber dieses Jahr ist es, was die Ballermann-Hits betrifft, generell relativ schwierig. Es gibt meiner Meinung nach kein Lied, welches direkt so richtig geknallt hat. Die letzten Jahre war das anders.“ Im letzten Jahr seien laut DJ Heini beispielsweise „Delfin“ von Glück und Honk! und „Bumsbar“ von Ikke Hüftgold solche Hits gewesen.

DJ Heini verrät seinen All-Time-Favoriten

Dieses Jahr sieht DJ Heini großes Potenzial in „Oberteil“ von Eggers und Glück. „Die Nummer gibt es noch nicht lange und wurde sich schon einige Male gewünscht.“ Sein persönlicher All-Time-Favorit ist übrigens „Inselfieber“ von Wackel. „Die Nummer funktioniert einfach und macht Spaß.“