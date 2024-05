Mallorca: Ballermann-Stars trauern um „heißen Micha“ – „Es bricht mir das Herz“

Trauer um Ballermann-Liebling Michael Piontek, alias der „heiße Micha“! Das Urgestein der Playa de Palma ist in der Nacht zu Pfingstmontag im Krankenhaus Son Llatzer in Palma verstorben (wir berichteten). Zuletzt ging er seinem Job als Fahrlehrer nach und galt als enger Vertrauter zahlreicher Ballermann-Sänger. Dementsprechend groß ist die Anteilnahme auf der Insel.

Mallorca trauert um den „heißen Micha“

Der Tod von Michael Piontek schlägt an der Playa hohe Wellen. In den sozialen Netzwerken teilen zahlreiche Ballermann-Stars Worte des Abschieds an den 66-Jährigen. Der „heiße Micha“ litt an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung und starb letztendlich an inneren Blutungen und Organversagen.

+++ Urlaub auf Mallorca: Ballermann teilweise gesperrt – der Grund ist keine Seltenheit +++

Einer der ersten, der auf den Tod des gebürtigen Kölners aufmerksam macht, ist sein enger Freund Lorenz Büffel. Via Instagram teilt er emotionale Zeilen mit seiner Community: „Du lieber Kauz, was habe ich mit dir alles erleben dürfen! Dass du jetzt nie wieder bei uns in der Haustür stehen wirst und mit deiner herzlichen Art sagen wirst: Na, du Pflegefall, wie isset? Mein Micha, es bricht mir das Herz!“ Und auch Tim Toupet findet letzte Worte für seinen Kumpel.

Mallorca: Tim Toupet mit emotionalem Statement

Der „So ein schöner Tag“-Interpret zählte ebenfalls zu dem engeren Bekanntenkreis des Verstorbenen. Gegenüber dieser Redaktion sagt Tim Toupet: „Er war der dritte Mensch, den ich an der Playa getroffen habe. Bei meinen ersten Auftritten habe ich sogar bei ihm gewohnt.“

+++ Urlaub auf Mallorca: Aufruhr am Strand! Touristen trauen ihren Augen kaum +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weiter heißt es: „Letzte Woche hat er noch für mich gekocht, obwohl ich ihnen dringend gebeten habe, sich auszuruhen. Aber so war halt Micha.“