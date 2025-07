Jetzt will Freddy auch noch Ballermann-Star auf Mallorca werden – „Ist mein nächstes Ziel“

„Hab noch keinen Plan, wo ich heute Nacht penn. Sicher lerne ich heute noch jemand kenn. Ich bin wieder voll und ich hab noch kein Bett. Erstmal noch eine Mische, ey es kracht komplett!“ – so ungefähr sieht der Alltag von Influencer Freddy Speck auf Mallorca aus. Aber genauso klingt nun auch eine Strophe aus dem neuen Lied des 18-Jährigen.

Ja, richtig gelesen und gehört. Am 18. Juli 2025 kommt sein erstes Ballermann-Lied, das er zusammen mit den Bierkönig-Künstlern „Der Partycrasher“ und Carolina Peukmann rausbringen wird. Und das soll erst der Anfang sein, wie Freddy gegenüber unserer Redaktion angekündigt hat.

Freddy bringt Lied mit Bierkönig-Künstlern raus

„Scheiß aufs Hotel!“, heißt die neue Single, die angelehnt an sein großes Mallorca-Experiment entstanden ist. Denn Freddy ist bereits zum zweiten Mal auf der Insel – und das ohne Unterkunft und Geld. 30 Tage will der 18-Jährige das durchziehen und seinen Schlafplatz lege er erst spontan im Laufe des Abends fest.

Und sein Projekt hat inzwischen schon große Wellen geschlagen – auf Social Media wächst seine Community stetig an. Und auch einige Ballermann-Stars sind schon auf den verrückten jungen Mann aufmerksam geworden. Im Bierkönig durfte Freddy schon mehrfach bei Auftritten von Künstlern mit auf der Bühne stehen – mehr als Entertainer und Backgroundtänzer.

Nun aber hat der Deutsche Rampenlicht-Luft gewittert und will in die Fußstapfen von Micki Krause, Julian Sommer und Co. treten. „Ich sehe mich komplett auf der Bühne auf Mallorca. Das ist auf jeden Fall mein nächstes Ziel!“, kündigt Freddy groß an. Den Anfang macht er mit dem Lied „Scheiß aufs Hotel!“ – einen kleinen Vorgeschmack bekommen seine Follower nun auf Instagram. Aber ein zweiter sei sogar bereits in Planung – und dann allem Anschein nach ganz allein.