Urlaub auf Mallorca: Fotografen lauern Touristen auf – sie wollen nur eines

Auf Mallorca begegnet man ganz unterschiedlichen Menschen: Egal ob Ballermann-Urlauber, Sightseeing-Fan oder Sport-Liebhaber – die Insel hat für jeden Anlass etwas zu bieten.

Dass es hier auch zahlreiche Foto-Motive gibt, die man prompt auf eine Postkarte drucken könnte, ist ebenfalls klar. Doch an manchen Stellen tummeln sich besonders viele Fotografen. Sie lauern den Touristen vor Ort sogar regelrecht auf – das allerdings nur aus einem bestimmten Grund.

Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: Unfassbar, was sich Touristen im Tattoo-Studio wünschen

Urlaub auf Mallorca: Hier begegnest du den Fotografen

Am häufigsten versammeln sich die Paparazzi an den beliebten Reisezielen rund um Sa Calobra, Formentor und Lluc. Die „Tatorte“ an den serpentinenreichen Strecken sind aber nicht einfach willkürlich gewählt: Hier kommen nämlich nahezu im Minutentakt neue Radfahrer vorbei.

Und genau sie sind es auch, die die Fotografen für ihre Bilder ins Visier nehmen. Wie der „Express“ berichtete, soll es sich bei den Kameraträgern um Mitarbeiter des Tourismusgeschäfts „Mallorca Bike Fotos“ handeln. Jeder Schnappschuss landet anschließend im Netz und steht dort zum Verkauf.

Urlaub auf Mallorca: Ungewollte Schnappschüsse als Erinnerung?

Inwiefern die Radfahrer und andere Touristen dagegen vorgehen können, wenn Bilder von ihnen selbst veröffentlicht wurden, ist unklar. Die Eigner des entsprechenden Grundstücks auf dem ein Foto geschossen wurde, die Fundación Rotger Villalonga sowie das Rathaus Escorca scheinen jedenfalls keine Einwände gegen diese Masche zu haben.

Mehr News:

Wer einen Blick auf die Website wirft, findet hunderte Aufnahmen vor – zum Teil von erschöpften Radlern am Gipfel, Sportlern mit erfreuten Gesichtern oder auch Roller-Fahrern, die ein Peace-Zeichen in die Kamera winken. Für einige der Personen aber sicherlich ein schönes Reiseandenken. Und das auch noch zum Schnäppchenpreis: Für ein Bild möchten die Knipser 7,50 Euro. Ob man sich damit ein Vermögen aufbaut – wer weiß.