Kreuzfahrt: Kind alleine an Bord – Passagiere packt plötzlich die Angst

Für viele Familien sind Aida-Kreuzfahrten der Traumurlaub schlechthin: Immerhin ist alles dabei – eine riesige Auswahl an Programmen, unzählige Abenteuer-Spielplätze für Kinder, zahlreiche Restaurants und vieles mehr. Einfach gesagt: Es ist eine unvergessliche Zeit für die ganze Familie.

Doch als eine Urlauberin – kurz vor ihrer Kreuzfahrt-Reise – auf Facebook eine harmlose Frage stellt, geht die Diskussion völlig durch die Decke, wie „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt mit Kind: Frage löst hitzige Diskussion aus

Dabei geht es um den Fall, dass auf einigen Kreuzfahrt-Schiffen Kinder verboten sind. Du hast davon noch nichts mitbekommen? Nun, derzeit gibt es eine große Aufregung um die Hamburger Reederei Tui Cruises. Das Unternehmen hat kurzerhand eine reguläre Reise der „Mein Schiff 6“ in eine Tour nur für Erwachsene umgewandelt. Familien mit minderjährigen Kindern, die bereits eine Reise gebucht hatten, mussten ihre Buchung stornieren.

Doch nicht nur das löste viel Wirbel aus, sondern auch die Frage, die eine Userin jetzt auf Facebook stellte. Sie fragte: „Kann mein Kind alleine auf der Aida unterwegs sein?“ Und sie bekam prompt Antwort.

Ärger und Unverständnis: User sind sich uneinig

Einige User sind besorgt und warnen, dass auf dem Schiff viele Gefahren lauern könnten. So betont eine Userin: „Lasst sie nicht alleine!“ Ein anderer meint sichtlich besorgt: „Es gibt jede Menge Stellen, an denen Kinder abstürzen können“. Ein dritter User textet: „Mit 8 Jahren kann man die Gefahren eines Schiffes nicht einschätzen.“ Aber halt! Nicht alle sehen das so schwarz. „Früher sind wir mit 8 Jahren alleine in der Siedlung herumgerannt“, textet ein User.

