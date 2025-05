Kreuzfahrt: Luxus-Dampfer lockt Kunden mit Spottpreis – sie müssen nur eine Sache erfüllen

Ach ja, von einer Reise auf einem Luxus-Dampfer träumen wohl viele Menschen. Doch oftmals bleibt es nur ein Traum. Denn so eine Kreuzfahrt reißt normalerweise ein ordentliches Loch in den Geldbeutel. Das können sich die meisten einfach nicht leisten.

Aber eine Reederei lockt jetzt potenzielle Gäste mit einem echten Schnäppchenpreis. Dafür müssen sie aber diese eine Bedingung erfüllen…

Kreuzfahrt: Luxus-Dampfer lockt Gäste mit Schnäppchen – unter dieser Bedingung

Wer einmal – oder sogar mehrmals – im Leben eine Kreuzfahrt machen will, muss als Normalverdiener ordentlich sparen. Denn ganz günstig ist dieses Urlaubsvergnügen nicht. Die Reederei Norwegian Cruise Line hat jetzt aber ein ganz bestimmtes Klientel für sich entdeckt und möchte diese Gäste mit Schnäppchenpreisen auf ihre Schiffe locken. Dabei geht es um den neuen Trend des Allein-Reisens (hier mehr dazu).

Und auch Solo-Kreuzfahrten erleben einen regelrechten Boom. Das einzige Problem dabei: Viele Reedereien verlangen von Alleinreisenden einen sogenannten Einzelzimmerzuschlag, ähnlich wie in Hotels, um die potenziell fehlenden Einnahmen einer Doppelbelegung auszugleichen. Das kann den Reisepreis mitunter sogar verdoppeln, wie „Business Insider“ berichtet. Ganz anders bei Norwegian Cruise Line. Die Reederei erweiterte ihre Flotte 2024 um 1.000 Einzelkabinen. Die Norwegian Aqua startete im März bereits mit 93 Einzelkabinen. Jetzt geht’s für den Luxus-Dampfer den Sommer über für mehrere einwöchige Kreuzfahrten in die Karibik. Die Solo-Kabinen sind zwar zum Teil schon ausgebucht, aber die günstigste verbleibende Möglichkeit liegt aktuell bei einem Preis von circa 1.880 US-Dollar (1.730 Euro). Das klingt zwar immer noch viel, ist aber rund 560 US-Dollar (502 Euro) günstiger als eine traditionelle Innenkabine mit Einzelzimmerzuschlag. Also ein echtes Kreuzfahrt-Schnäppchen!

Weiteres Highlight nur für Alleinreisende

Auch wenn die neun Quadratmeter großen Kabinen nicht gerade riesig sind, verfügen sie über alles, was man als Gast benötigt – inklusive Doppelbett für sich allein.

Und obendrauf gibt es auf dem Kreuzfahrt-Schiff noch eine „Studio Lounge“ extra für Gäste der Einzelkabinen. Hier kann man sich treffen, sich kennenlernen sowie Frühstück und leckere Snacks genießen.