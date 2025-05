Kreuzfahrt: Düstere Ansage mitten in der Nacht – Kapitän stirbt während Reise

Trauriger Vorfall mitten auf einer Kreuzfahrt! Die Passagiere der „Diamond Princess“ ahnten nichts Böses, als sie sich mit dem Dampfer auf einem Trip um Japan, Korea, Taiwan und China befanden. Doch eine dramatische Ansage, die mitten in der Nacht über das Deck hallte, änderte alles.

Wie die Reisenden am nächsten Tag erfuhren, hatte ausgerechnet der Kapitän der „Diamond Princess“ einen medizinischen Notfall erlitten. Er starb noch an Bord des Schiffes.

Kreuzfahrt: Medizinischer Notfall in der Nacht

Das Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ befindet sich in der Nacht von Sonntag (18. Mai) auf Montag (19. Mai) kurz vor Taipei, der Hauptstadt von Taiwan. Gegen zwei Uhr kommt es plötzlich zu der Durchsage an Deck, berichtet RTL: Es werden dringend Sanitäter auf der Krankenstation benötigt!

Nachdem die Passagiere zuerst nur diese Nachricht mitbekommen, erfahren sie am Montagmorgen, was wirklich passiert ist. Kapitän Michele Bartolomei hatte einen medizinischen Notfall erlitten, der ihn noch an Bord das Leben kosten sollte. Während die „Diamond Princess“ am Hafen von Taipei anlegt, erhalten alle Gäste einen Brief von der Crew. In diesem erklärt die Besatzung ihre „tiefe Trauer“ um den „respektierten Anführer“.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Epidemie breitet sich immer wieder aus – Passagiere in Angst

Kreuzfahrt wird nach Todesfall fortgesetzt

Auch auf Social Media wird dem toten Kapitän gedacht. „Unsere Herzen sind in dieser unglaublich schwierigen Zeit bei der Familie von Kapitän Bartolomei und wir sprechen ihr unser tiefstes Beileid aus“, heißt es in einem öffentlichen Statement. „Wir stehen auch hinter der gesamten Besatzung der Diamond Princess und allen Mitarbeitern unseres Unternehmens, die die Ehre hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Die Kreuzfahrt wurde trotz des Todesfalls fortgesetzt, Kapitän Salvatore Macera hat nun das Kommando über die „Diamond Princess“. In dem Brief an die Passagiere erklärt die Crew: „Unser sehr erfahrenes und professionelles Brückenteam ist voll einsatzfähig und wird dafür sorgen, dass der Rest unserer Reise wie geplant verläuft.“

Die Trauer um den verstorbenen Kapitän wird wohl trotzdem mitfahren. Er arbeitete schließlich fast 30 Jahre für die Reederei „Princess Cruises“. Woran Bartolomei gestorben ist, ist bisher nicht bekannt.