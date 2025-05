Kreuzfahrt: Epidemie bereitet sich immer wieder aus – Passagiere in Angst

Es gibt wohl kaum etwas Bittereres, als im lang ersehnten Urlaub krank zu werden. Gerade bei bestimmten Reisen, wie zum Beispiel einer Kreuzfahrt, ist das Risiko erhöht. Kommt es an Bord der Schiffe zu einer Krankheit, ist eine schnelle Ausbreitung unter den Passagieren oft unvermeidbar.

Da nun langsam die Urlaubssaison startet, kommt besonders eine Angst unter Kreuzfahrt-Reisenden wieder hoch. Doch es gibt Wege, sich vor der Ansteckung auf den isolierten Hotels auf dem Wasser zu schützen.

Kreuzfahrt: Immer wieder Fälle von Norovirus

Egal ob auf Luxus-Kreuzfahrt oder Billig-Tour – an Bord beider Reisen kann das fiese Norovirus zuschlagen. Wie die „Welt“ berichtet, gab es in diesem Jahr schon genug Beispiele. Erst im März brach das Magen-Darm-Virus auf einem der feinsten Kreuzfahrtschiffe der Welt aus, der „Queen Mary 2“. 224 von insgesamt 2538 Passagieren waren betroffen, genauso wie 17 von 1232 Crew-Mitgliedern.

Laut US-Gesundheitsbehörde CDC war dies bereits der 13. Fall in diesem Jahr. Experten fürchten nun, dass es in den folgenden Monaten weiterhin besonders häufig zu Ausbrüchen des Norovirus auf Kreuzfahrtschiffen kommen könnte. Unterstützt wird dieses Risiko von der Tatsache, dass Tech-Milliardär Elon Musk kürzlich rund 10.000 Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde entlassen ließ. Die dadurch entstandene Personalnot wirkt sich auf die Kontrolle von Hygienevorschriften und die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen aus.

Kreuzfahrt: Das müssen Passagiere beachten

War das Norovirus vor der Corona-Pandemie auf Kreuzfahrtschiffen größtenteils eingedämmt, gab es 2024 mit weltweit 14 Ausbrüchen auf Passagierreisen ein bitteres Rekordjahr. Der Druck auf den internationalen Kreuzfahrtverband CLIA wächst, Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle sollen überprüft und möglicherweise verschärft werden.

Doch auch die Kreuzfahrt-Passagiere selbst können Schritte unternehmen, um sich vor dem Magen-Darm-Virus zu schützen. Dazu gehört zum Beispiel das Waschen der Hände vor und nach Mahlzeiten oder nachdem Gegenstände berührt wurden, die von hunderten anderen Personen angefasst werden – wie zum Beispiel Treppengeländer oder Aufzugknöpfe. Dazu sollte man die öffentlichen Toiletten an Bord meiden und lieber die privaten Sanitäranlagen in der Kabine nutzen. Wer die Wahrscheinlichkeit zur Ansteckung mit weiteren Infektionskrankheiten verringern möchte, trägt zudem an vollen Orten wie dem Casino oder der Bar eine Maske.