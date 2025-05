Kreuzfahrt: Urlauber treibt Passagiere in den Wahnsinn – und das schon seit mehreren Jahren

Kreuzfahrten haben viele Fans, die sich auch regelmäßig in den unterschiedlichen Facebook-Gruppen austauschen. Ein Fragesteller treibt jedoch die anderen Passagiere in den Wahnsinn – und das nicht erst seit gestern.

In Facebook-Gruppen rund um das Thema Kreuzfahrt finden sich oft Neulinge, die vor ihrer ersten großen Reise noch Fragen haben. Ein Nutzer treibt es jedoch mit seiner Neugier auf die Spitze und löst in der Gruppe einen regelrechten Shitstorm aus, wie „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt-Passagiere reagieren genervt auf die Frage

Was mit einer simplen Frage beginnt, eskaliert schnell zu einer Riesendiskussion. Auf Facebook fragt ein Nutzer: „Könnte mir mal jemand berichten, was es so in den Buffet-Restaurants gibt?“ Die Reaktionen sind jedoch nicht besonders hilfreich. So heißt es in den Kommentaren spöttisch: „Essen“ oder auch „Kaltes, warmes, heißes, flüssiges – und Eis!“

Aber warum reagieren die Kreuzfahrt-Fans auf diese unschuldig wirkende Frage eigentlich so gereizt? Wie „MOIN.DE“ berichtet, ist dies wohl nicht der erste Post des Fragestellers. Seit drei Jahren stellt der User regelmäßig Fragen in der Gruppe – und hat trotz seiner Neugier immer noch keine Kreuzfahrt-Reise angetreten.

Bei den Fragen geht es um alles Mögliche rund um das Thema Kreuzfahrt, von Kabinengröße über Parkplätze bis hin zu Abfahrtshäfen. In der Facebook-Gruppe reicht es manchen Usern und ein Nutzer schreibt genervt: „Fahr endlich oder hör auf zu nerven“.

„Schön, wenn bei euch alles im Leben klappt, wie ihr es plant.“

Doch die Kritik lässt den Fragesteller nicht auf sich sitzen und reagiert mit einem emotionalen Statement. Er erklärt, dass er in der Gastronomie und Pflege arbeitet. Berufe, die einen spontanen Kreuzfahrt-Urlaub nicht zulassen. Von den Kommentaren verletzt, schreibt er „Schön, wenn bei euch alles im Leben klappt, wie ihr es plant.“

Eine Erklärung, die in der Facebook-Gruppe rund um den Kreuzfahrt-Urlaub Wellen schlägt.