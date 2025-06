Kreuzfahrt: Schiff reißt sich im Hafen los – Frau geht über Bord!

Am Freitag (30. Mai) kam es im Hafen von Catania auf Sizilien zu einem dramatischen Zwischenfall. Der vertäute Kreuzfahrt-Dampfer „Norwegian Epic“ riss sich bei starkem Wind von der Pier los. Eine Frau, die sich gerade auf der Gangway befand, stürzte plötzlich ins Wasser. Ihr Mann fackelte nicht lange und sprang kurzerhand zu ihrer Rettung hinterher.

Kreuzfahrt-Drama in Catania

Die Crew des Kreuzfahrtschiffes sowie die Küstenwache reagierten sofort. Die Personen wurden aus dem Hafenbecken gerettet und medizinisch versorgt. Beide erlitten nur leichte Verletzungen. Das Schiff verließ vorübergehend den Hafen. Zahlreiche Kreuzfahrt-Gäste konnten zunächst nicht zurück an Bord, da die Norwegian Epic erst am Abend zurückkehrte.

+++Das könnte auch interessant für dich sein: Kreuzfahrt: Frau verschwindet spurlos! Jetzt kommen neue Details ans Licht +++

Das Schiff lief Catania gegen 18.30 Uhr erneut an, sodass alle Gäste wieder auf das Kreuzfahrtschiff konnten. Der ursprüngliche Zeitplan verzögerte sich jedoch deutlich, und die Norwegian Epic verließ um 23 Uhr den Hafen. Der geplante Stopp in Neapel musste ausfallen. In Livorno lief die Norwegian Epic am Folgetag wieder planmäßig ein.

Auswirkungen des Vorfalls auf die restliche Reise

Laut Medienberichten löste sich ein Poller von der Pier, wodurch die verbleibenden Leinen das Schiff nicht halten konnten. Durch die Situation entstanden Schäden am Schiff und an der Pier. Die Untersuchung des Vorfalls durch die Reederei und die Behörden läuft noch.

Der ursprüngliche Reiseverlauf der Kreuzfahrt umfasste unter anderem Santorin, Neapel und Cannes. Der Anlauf in Neapel fiel nun aus. Stattdessen hatte die Norwegian Epic einen zusätzlichen Seetag, bevor sie wieder nach Livorno fuhr. Damit wurde der Kreuzfahrtplan leicht angepasst, um den weiteren Verlauf sicherzustellen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.