Kreuzfahrt-Reederei macht krasse Verkündung – das gab es noch nie

Eine Kreuzfahrt-Reederei aus den USA hatte etwas Krasses zu verkünden: Es wurde ein neuer Rekord aufgestellt!

Große Freude bei Royal Caribbean International: Die US-Reederei hat während der laufenden Transatlantik-Kreuzfahrt einen neuen Rekord aufgestellt. Es waren so viele Passagiere wie noch nie an Bord!

Kreuzfahrt mit 6.704 Personen an Bord stellt Transatlantik-Rekord auf

Auf der Reise von Miami in Florida nach Barcelona in Spanien waren insgesamt 6.704 Personen an Bord des Mega-Dampfers. Wie „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ berichtet, stellt Royal Caribbean International damit den Weltrekord für die meisten Passagiere bei einer Durchquerung des Atlantiks mit einem Schiff auf. Von den 6.704 Personen an Bord waren 5.350 Gäste und 2.224 Besatzungsmitglieder. Die „Symphony of the Seas“ gehört mit zu den größten Kreuzfahrtschiffen weltweit.

Acht Seetage lang hatten die Passagiere von Miami (USA) nach Malaga (Spanien) Zeit die „Symphony oft the Seas“ zu erkunden. Die Kreuzfahrt endete am Dienstagmorgen (21. März) in Barcelona. Nach Reise-Ende ging es für den Dampfer nach Cadiz (Spanien). Dort wird er nach insgesamt fünf Jahren Dienstzeit renoviert und gewartet.

Kreuzfahrt-Schiff wird bis Oktober im westlichen Mittelmeer eingesetzt

Danach geht es am 16. April in Barcelona weiter mit einer siebentägigen Kreuzfahrt durch das westliche Mittelmeer. In diesem Bereich wird die „Symphony of the Seas“ noch bis Ende Oktober eingesetzt.

Im westlichen Mittelmeer gibt es laut „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ die einzige Chance in Europa auf einem Schiff aus der Oasis Klasse zu verreisen. Die Oasis-Klasse ist eine Klasse von fünf Kreuzfahrtschiffen von Royal Caribbean International. Sie zählen zu den größten Kreuzfahrtschiffen weltweit.