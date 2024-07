Kreuzfahrt-Passagier teilt unheilvolle Nachricht – Route plötzlich radikal geändert!

Die Sommerferien in Deutschland sind in vielen Bundesländern bereits in vollem Gange und viele Menschen haben ihren Urlaub bereits angetreten. Natürlich stehen auch Kreuzfahrten wieder hoch im Kurs. Während die einen durch das Mittelmeer kreuzen und in warmen Ländern wie Spanien, Italien und Frankreich Station machen, zieht es andere etwas weiter nach Norden, um Skandinavien zu entdecken.

So wie dieser Passagier. Er ist an Bord der „Costa Favolosa“ der Reederei Costa Crociere. Die aktuelle Kreuzfahrt der Costa Favolosa startete am 7. Juni in Hamburg und bringt ihre Passagiere zu verschiedenen Städten in Island und Grönland. Doch nicht alles läuft nach Plan!

Kreuzfahrt: Kurzfristige Routenänderung wegen Eisbergen

So hatten sich die Urlauber ihre Kreuzfahrt sicher nicht vorgestellt. Aber das Wetter lässt sich schließlich nicht beeinflussen. Auf Facebook postete ein Passagier ein Foto von einem Brief, den er von der Crew erhalten hatte. Darin wurde er über eine kurzfristige Änderung der Reiseroute informiert. Eine „besondere geoklimatische Bedingung“ beeinträchtige den weiteren Verlauf der Reise. Das Schiff war auf dem Weg von der isländischen Stadt Ísafjörður nach Qaqortoq, der größten Stadt Grönlands.

In dem Brief heißt es jedoch, dass der Kapitän und seine Besatzung von den örtlichen Behörden darüber informiert wurden, dass die ursprünglich geplante Route durch die Prinz-Christian-Sund-Passage nach Qaqortoq nicht möglich sei. Es seien unerwartet viele Eisberge aufgetaucht, so dass die Zufahrt zum Hafen nicht möglich sei. Die Besatzung sieht sich daher gezwungen, die geplante Route zu ändern. Nach einem erneuten Zwischenstopp in Ísafjörður geht es in drei Seetagen nach Nuuk, der Hauptstadt Grönlands.

Die Anteilnahme von anderen Kreuzfahrt-Fans über diese unschöne Nachricht in den Kommentaren war groß. „3 Seetage nacheinander, heftig“, fasste es ein Kommentar zusammen. Dennoch herrschte überwiegend Verständnis für diese Maßnahme. „Das ist halt das Risiko, wenn man eine Seereise macht“, findet ein anderer Kreuzfahrt-Passagier. Am Ende geht die Sicherheit an Bord eben vor und das Wetter lässt sich nun mal nicht beeinflussen.

Damit war dieses Schiff nicht das einzige, das seine Route ändern musste. Auch die „MSC Poesia" musste Grönland wegen der Eislage frühzeitig den Rücken kehren.