Kreuzfahrt: Reederei muss schon vor Start die Reißleine ziehen – bitterer Grund!

Die neue Kreuzfahrt-Marke Neonyx Cruises der Reederei Seajets hat einen herben Rückschlag erlitten. Eigentlich sollte das neu auf den Namen „Goddess of the Night“ getaufte erste Schiff bereits im Juli seinen Erstanlauf antreten. Doch daraus wird jetzt nichts mehr.

Die Reederei hatte das ehemalige Schiff „Costa Magica“ der Reederei Costa 2023 abgekauft, war damit kürzlich in einer türkischen Werft, um es für die kommende Kreuzfahrt fit zu machen. Offenbar hatte der Aufenthalt dort jedoch nicht gereicht. Jetzt sitzt das Schiff in Elefsina, Griechenland, fest – ohne Aussicht auf baldige Weiterfahrt.

Kreuzfahrt-Neuling bringt es nicht

Seit 2020 ist die „Costa Magica“ nicht mehr im Dienst. Im vergangenen Jahr hatte sich Seajets den Dampfer gesichert und in „Goddess of the Night“ umbenannt. Doch viel mehr hat man offenbar nicht verändert. So sollte das Schiff beim G7 Gipfel als Unterkunft für Sicherheitskräfte dienen. Allerdings wäre das eine Zumutung gewesen. Zahlreiche hygienische Mängel und defekte Leitungen sowie Klima-/Lüftungsanlagen standen dem im Wege.

Die italienischen Behörden hielten das Schiff in Brindisi fest und ermittelten gegen die Besitzer – wegen Betrugs. Das legt nun auch alle anderen Pläne der Reederei erst einmal auf Eis.

Kreuzfahrten bis auf Weiteres abgesagt

Eigentlich sollte die „Goddess of the Night“ am 15. Juli erstmalig in Betrieb genommen werden. Doch scheiterte Neonyx Cruises, da die Mängel an Bord noch nicht behoben waren. Auch alle anderen Reisen in diesem Sommer wurden bereits vom Plan gestrichen.

Erst im kommenden Jahr dürfte das Kreuzfahrt-Schiff dann unter neuem Namen wieder in See stechen, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet. Geplant sind drei- bis viertägige Fahrten in der Ägäis mit Halten in der Türkei und Griechenland sowie auf den Inseln Mykonos und Santorin.