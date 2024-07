Kreuzfahrt-Riese macht es offiziell – jetzt ist es endlich soweit!

Die Icon of the Seas und die Star of the Seas gehören zu den größten Kreuzfahrt-Schiffen weltweit und zur Reederei Royal Caribbean. Letzteres befindet sich zurzeit noch in der Meyer-Turku-Werft in Finnland und wird dort fertiggestellt.

Jetzt wurde beim Aufbau die nächste Etappe erfolgreich eingeläutet. Damit hat die Reederei einen neuen Kreuzfahrt-Rekord aufgestellt. Unglaublich, was Passagiere dort noch in diesem Sommer erleben werden.

Kreuzfahrt-Riese nimmt Form an

Die Star of the Seas ist das zweite Schiff der Icon-Klasse der Royal Caribbean Reederei und nimmt in der Werft immer mehr Gestalt an. Jetzt wurde auch ein weiterer Baustein gelegt – oder wohl eher ein Glasstein. Ein über 350 Tonnen schwerer Glas-Dome wurde am Mittwoch (17. Juli) auf dem Bug des Dampfers platziert, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.

Er ist 25 Meter hoch und 50 Meter breit. Die Konstruktion aus Glas und Stahl übertrifft damit alles, was bisher auf einem Kreuzfahrt-Schiff installiert wurde. Und auch innerhalb des sogenannten AquaDome gibt viele Attraktionen, die die Passagiere beeindrucken werden.

Kreuzfahrt-Novum soll Rundum-Paket für Gäste bieten

Der AquaDome soll tagsüber zur Ruhe und Entspannung dienen und abends sollen zahlreiche Restaurants und Bars die Gäste anziehen. Zudem sorgt ein AquaTheater für Entertainment und mehrere Geschäfte für ausreichend Zeitvertreib. Darüber hinaus können die Passagiere rundum den Blick aufs Meer genießen.

Das Schiff mit einer Länge von 365 Metern und einer Breite von 65 Metern hat Platz für bis zu 7.600 Gäste und wird das ganze Jahr über ab Florida ablegen. Ab dem 31. August geht es auf eine siebentägige Kreuzfahrt unter anderem in die Karibik und zu den Bahamas.