Kreuzfahrt: Reederei lässt Bombe platzen! Das gab es noch nie

Was für ein Meilenstein in der gesamten Kreuzfahrt-Branche! Als erster Reederei überhaupt erreichte Carnival Cruise Line aus den USA am 16. März Gast Nummer 100.000.000! Richtig gelesen, Carnival hat seit Gründung im Jahr 1972 jetzt über Hundert Millionen Gäste zu verzeichnen.

Carnival-Chefin Christine Duffy ist persönlich zu diesem Anlass an Bord der „Carnival Sunrise“ im Hafen von Miami gewesen. Präsidentin Duffy: „Wir sind die erste Kreuzfahrt-Reederei, die diese unglaubliche Marke von 100 Millionen Gästen erreicht hat. Und ich glaube, dies ist ein Beweis für die unterhaltsame, vereinende Atmosphäre, die unsere geschätzten Gäste und unsere außergewöhnlichen Crewmitglieder in den letzten 51 Jahren gemeinsam an Bord unserer Schiffe geschaffen haben.“

Kreuzfahrt-Reederei feiert 100 Millionsten Gast

Duffy will mit Carnival noch weiter hinaus, ergänzt: „Es wird sicherlich noch viel mehr Fun geben. Wir bauen unsere Flotte in rasantem Tempo weiter aus – mit drei Schiffen, die bis zum Frühjahr nächsten Jahres hinzustoßen.“ Die glücklichen 100-Millionsten Gäste waren übrigens Debi und David Clifford aus dem US-Bundesstaat Ohio.

Sie wussten nichts von ihrem Glück, wurden dann von Duffy und Schiffskapitän Luca Cherchi begrüßt. Auch andere Gäste konnten an der Veranstaltung teilnehmen und Erinnerungsfotos vor dem Schriftzug „One in 100 Million“ machen. Danach begann die viertägige Kreuzfahrt nach Key West (Florida) und Cozumel (Mexiko).

Auch Aida gehört zu Carnival

Carnival Cruise Line startete 1972 mit nur einem einzigen Schiff, ist heute der weltweit größte Kreuzfahrtkonzern mit zeitweise mehr als 100 Kreuzfahrtschiffen. Zum Konzern gehört auch die beliebte deutsche Reederei Aida Cruises.