Kreuzfahrt: Plötzlich taucht unbekannte Summe auf Bordkonto auf – Passagiere müssen blechen

„Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön“ – und – zumindest, wenn es um eine Kreuzfahrt geht – auch ganz schön teuer. Mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Euro geben Passagiere aus, um ihren Urlaub auf hoher See zu verbringen. Daher wird auch mal jeder weitere Cent zweimal umgedreht, schließlich wächst das Geld ja bekanntlich nicht auf Bäumen. Was aber, wenn plötzlich ein weiterer Betrag auf dein Bordkonto gebucht wird?

Bei einigen Kreuzfahrt-Gästen ist nun genau das passiert. Das hat es mit der plötzlichen Buchung auf dem Bordkonto auf sich…

Kreuzfahrt-Passagiere müssen mehr zahlen

Viele Kreuzfahrt-Gäste werden es schon mitbekommen haben, viele aber vielleicht auch noch nicht: Seit dem 1. Juli 2025 ist eine neue Gebühr für Urlauber, die in griechischen Häfen von Bord gehen wollen, fällig. Bis zu 20 Euro pro Gast und Hafentag kann ein Landgang nun kosten.

Die zusätzlichen Kosten werden von einigen Reedereien direkt an die Passagiere weitergegeben, wie „kreuzfahrt-aktuelles“ berichtet. Beispielsweise bei MSC Cruises werden die Bordkonten der Gäste jeweils am Abend vor dem Hafenanlauf mit der anfallenden Summe belastet. Wer nicht von Bord geht, dem wird der Betrag innerhalb von 24 Stunden nach Hafenanlauf wieder gestrichen.

Das sind die neuen Kosten

Die neuen Kosten wurden von der griechischen Regierung beschlossen und gelten für alle Kreuzfahrt-Anläufe in Griechenland – und zwar pro Gast und pro Tag. Je nach Hafen sowie nach Saison variieren die Beträge allerdings.

In der Wintersaison (November bis März) müssen Passagieren vier Euro auf Mykonos und Santorin zahlen, in den sonstigen Häfen nur einen Euro. In der Nebensaison im Oktober, April und Mai kostet ein Landgang auf Mykonos und Santorin 12 Euro, bei den sonstigen Zielen drei Euro. Am teuersten wird es in der Hauptsaison zwischen Juni und September. Hier müssen Gäste 20 Euro an den Häfen in Mykonos und Santorin blechen. Der Landgang an anderen griechischen Häfen kostet fünf Euro.