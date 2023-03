Kreuzfahrt: Hunderte Reisende müssen plötzlich auf hoher See in Quarantäne – Ärzte stehen vor Rätsel

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der will seine Zeit an Bord so gut wie es geht genießen. Zum einen ist ein Urlaub auf hoher See nicht grade günstig und zum anderen opfert man dafür seine kostbare Freizeit. Was gibt es also Schlimmeres, als wenn man dann krank wird?

Diese Passagiere werden die meiste Zeit ihrer Kreuzfahrt wohl auf dem Klo verbringen: An Bord eines Dampfers der Reederei Princess Cruises gibt es einen heftigen Norovirus-Ausbruch! Die Krankheit beginnt meistens sehr plötzlich mit Übelkeit, starkem Erbrechen, Bauchkrämpfen und Durchfall. Die Infizierten fühlen sich elend und schwindelig. Häufige Begleitsymptome sind leichtes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen.

Kreuzfahrt-Schiff machte Zwischenhalt in Texas

Wie CBC News berichtet, müssen sich deswegen 300 Menschen dort in Quarantäne begeben. Der Vorfall ereignet sich auf einer Kreuzfahrt in Amerika. Insgesamt 284 der 2.881 Touristen erkrankten an Bord, 34 der 1.159 Besatzungsmitglieder zeigen ebenfalls Symptome.

Das Schiff soll bereits in Texas Zwischenhalt gemacht haben. Zahlreiche Touristen wandten sich dort an Ärzte. Was die Krankheit verursacht hat, konnte noch nicht herausgefunden werden. Proben von Passagieren wurden für die Analyse gesammelt. Die Ärzte ordneten an, dass sich die erkrankten Passagiere in ihren Zimmern isolieren sollen, wie CBC News berichtet.

Kreuzfahrt: Virus ist sehr ansteckend

Das Norovirus wird auch als Kreuzfahrt-Virus bezeichnet. Es ist für mehr als 90 Prozent der Ausbrüche von Durchfallerkrankungen auf Schiffen verantwortlich. Das Virus ist sehr ansteckend. Deswegen breitet es sich auf Kreuzfahrt-Schiffen besonders schnell aus. Hier treffen besonders viele Menschen auf einem engen Raum.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Passagiere sich schnell von ihrer Krankheit erholen und wenigstens ihre restliche Kreuzfahrt genießen können…