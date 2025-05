Kreuzfahrt-Urlauber gehen bei diesem Anblick auf die Barrikaden – „Bodenlose Frechheit“

Es sind Szenen, die wohl fast jeder im Urlaub erlebt hat: Am Pool findet man keinen einzigen freien Liegestuhl mehr, denn besonders eifrige Touristen haben sich bereits alle „reserviert“ – gekennzeichnet durch ein Handtuch. Auf dieser Kreuzfahrt gehen Urlauber jedoch noch einen Schritt weiter.

Anscheinend ist der „Handtuchkrieg“ auch auf den Kreuzfahrt-Schiffen ausgebrochen. Während einer Kreuzfahrt auf der AIDA Luna hat ein Reisender geteilt, wie dort die „Reservierungssituation“, wie er es bezeichnet, eskaliert ist.

Kreuzfahrt-Urlauber reservieren Stehtische und Plätze im Theatrium

Er teilt ein Bild, auf dem zu sehen ist, dass auch die Gäste der Kreuzfahrt gerne mal zum Handtuch greifen, um sich einen Platz zu reservieren. Jedoch geht es hier schon lange nicht mehr um die altbekannten Liegestühle am Pool. Gerissene Urlauber sind auf die Idee gekommen, auch einen Stehtisch am Pool und Plätze im Theatrium mit einem Handtuch zu reservieren.

Was der Beitragsersteller noch mit Humor nimmt, sorgt in den Kommentaren für mächtig Aufregung. Eine Kreuzfahrt-Reisende bezeichnet das Verhalten der Urlauber als „eine bodenlose Frechheit“ und rät, die Handtücher „eiskalt zur Seite“ zu legen.

Auch eine andere Facebook-Nutzerin schreibt: „Ich würde mindestens die Handtücher vom Tisch einfach runter räumen. Das ist ja vollkommen albern.“ Es finden sich auch Kommentare, wie „das ist ja lächerlich“ und „die Leute werden auch immer bekloppter“.

Urlauber fühlen sich inspiriert

Dass der Handtuchkrieg auch auf den Kreuzfahrten ausgebrochen ist, sorgt jedoch ebenfalls für einige Schmunzler in den Kommentaren. Ein Nutzer freut sich: „Ist doch nett, dass die Leute so an einen denken. Ich nehme so Tische/ Liegemöglichkeiten dann gerne an.“ Auch ein anderer User fühlt sich für die nächste Kreuzfahrt-Reise inspiriert und schreibt: „Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, seine Plätze im Restaurant für die Zeit des Gangs zum Buffet zu sichern …“

Was der Beitragsersteller wohl als lustigen Post gemeint hat, ist auf Facebook schnell zu einer großen Diskussion geworden. Daher betont dieser noch einmal in einem Update, dass er sich über die „Reservierungssituation auf der AIDA Luna“ nicht aufgeregt, „sondern lediglich amüsiert“ hat.