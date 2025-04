Lidl und Kaufland können nicht tatenlos zuschauen – Kunden merken es spätestens an der Kasse

Das Einkaufen in Discountern oder Supermärkten wie Lidl, Kaufland und Co. ist für viele Deutsche aktuell eine kleine Qual. Grund dafür sind die steigenden Lebensmittelpreise. Doch es deutet sich ein wenig an, dass die Verbraucher etwas aufatmen können.

Aldi preschte nämlich mit einer Maßnahme etwas voraus: Der Discounter senkt die Preise von gleich 30 Getränkeprodukten. Lidl und Kaufland können das nicht auf sich sitzen lassen – auch sie ziehen nach und senken die Preise.

Hier sparen jetzt Lidl- & Kaufland-Kunden

In einer offiziellen Pressemitteilung verkündet Lidl die freudige Nachricht: „Lidl in Deutschland gibt sinkende Rohstoffpreise direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter und senkt erneut die Preise für beliebte Produkte aus dem Sortiment.“ Dazu zählen Säfte, Eistees und Weine. Viele Produkte sind bis zu elf Prozent günstiger. So kostet ein Multivitaminfruchtsaftgetränk nur noch 1,99 Euro statt 2,19 Euro, das macht eine Ersparnis von 20 Cent. 1,5 Liter Eistee kosten jetzt 0,79 Euro statt 0,89 Euro – Verbraucher sparen hier 10 Cent.

Aber auch Kaufland-Kunden können sich auf einen Preisvorteil freuen. Hier stehen ebenfalls Getränke wie Säfte, Eistee oder Wein im Fokus. „So kostet der naturtrübe Apfelsaft unserer Eigenmarke K-Favourites 1,39 Euro statt bisher 1,49 Euro und der K-Bio Orangensaft 2,65 Euro statt bisher 2,75 Euro. Den Eistee Pfirsich bzw. Zitrone unserer Eigenmarke K-Classic finden unsere Kunden nun für 0,79 Euro statt bisher 0,89 Euro“, heißt es in einer Pressemeldung.

In beiden Fällen gelten die Preise ab sofort und dauerhaft. Ob die Ketten damit auf den Konkurrenten Aldi reagieren? Auch dieser Lebensmitteleinzelhändler hat seine Preise angepasst und gesenkt. Für viele Verbraucher dürfte das ein kleiner Lichtblick sein, dass allmählich Produkte des alltäglichen Lebens wieder günstiger werden. Zuletzt waren nämlich vor allem die Eier- und Kaffeepreis massiv gestiegen.