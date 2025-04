Lidl, Rewe, Kaufland & Co.: Mitarbeiter sprechen Klartext – das solltest du an der Kasse niemals tun

Wer bei Lidl, Rewe, Kaufland & Co. einkaufen geht, kennt es – an vollen Tagen muss es an den Kassen schnell gehen und oft herrscht gereizte Stimmung. Mitarbeiter, die an der Kasse arbeiten, packen jetzt aus, was sie am meisten an ihrem Arbeitsalltag stört. Kunden sollten darauf achten, diese einfachen Fehler zu vermeiden.

Auf „Reddit“ melden sich Kassierer von Lidl, Rewe, Kaufland & Co. mit Aspekten, die sie bei der Arbeit auf die Palme bringen. Bei einer Sache sind sich die meisten Mitarbeiter einig: Nichts ist anstrengender, als wenn am Kassenband die Warentrennung vergessen wird. Das ist jedoch nicht nur nervig für die Mitarbeiter, sondern kann auch dazu führen, dass versehentlich der Einkauf eines anderen Kunden gescannt wird. Dadurch kommt es zu Verzögerungen, da der Artikel dann erst einmal storniert werden muss, bevor es weitergeht.

Lidl, Rewe, Kaufland & Co.: Wie man Flaschen auf das Band legen sollte

Die Mitarbeiter schildern, dass sie sogar von den Kunden angemotzt werden, wenn sie nachfragen, wem welches Produkt gehört, wie „Chip“ berichtet. Beim nächsten Einkauf sollte man also niemals vergessen, den Warentrenner zu benutzen. Das erspart den Mitarbeitern von Lidl, Rewe, Kaufland & Co. unnötigen Stress und sogar noch etwas Zeit.

Ein weiteres Thema, das an der Kasse zur Weißglut bringt: Kunden legen Flaschen oft falsch auf das Kassenband. Das kann nämlich dazu führen, dass die Flaschen über das gesamte Band rollen. Kassierer von Lidl, Rewe, Kaufland & Co. raten daher, Flaschen immer längs auf das Band zu legen. Was die Kassierer am meisten beklagen, ist jedoch, dass manche Kunden die Flaschen sogar aufgestellt auf das Band legen. Dadurch fallen diese beim Kassieren gerne mal um und gehen sogar kaputt, was eine riesige Sauerei zur Folge hat.

Einen Ratschlag haben die Mitarbeiter von Lidl, Rewe, Kaufland & Co., den man oft nicht bedenkt: Man sollte immer dieselbe Art von Obst und Gemüse gesammelt auf das Band legen. Wenn man das nicht macht, müssen die Kassierer dasselbe Produkt getrennt voneinander wiegen. Das ist nicht nur nervig, sondern kann an der Kasse auch länger dauern.

Mitarbeiter beklagen das Verhalten der Kunden

Eine Situation, die von den Kassierern auch immer wieder berichtet wird, ist, dass Kunden bezahlen wollen, aber vergessen haben, ihre Bankkarte zu unterschreiben. Wenn diese fehlt, muss man ein Ausweisdokument vorzeigen, wie „Chip“ berichtet. Da dieses jedoch auch oft vergessen wird, erleben Mitarbeiter von Lidl, Rewe, Kaufland & Co., dass an der Kasse nach einem Stift gefragt wird, um die nötige Unterschrift schnell nachzuholen.

Was Kassierer bei Lidl, Rewe, Kaufland & Co. jedoch immer wieder beklagen: das Verhalten der Kunden gegenüber den Mitarbeitern. Oft wird nicht einmal mehr gegrüßt und die Kassierer werden von gehetzten Kunden angefahren. Dabei kostet ein „Hallo“, „Tschüss“ oder sogar auch ein kleines „Danke“ niemand etwas und macht auch den Arbeitsalltag der Mitarbeiter etwas angenehmer.