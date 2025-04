Edeka und Netto: Darauf haben Kunden lange gewartet – beliebte Marke feiert Comeback

Nach zwei Jahren des Streits zwischen Edeka und seiner Discountertochter Netto mit einem Großhändler sind die Fronten nicht länger verhärtet. Eine Lösung wurde gefunden, die beliebten Produkte werden nun bald wieder in den Regalen der Supermärkte und Discounter stehen.

Edeka bestätigte die Neuigkeit nun gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“ und nannte auch bereits ein ungefähres Datum. Ab Mitte Juni werden die Kunden bei Edeka und Netto Augen machen.

Edeka und Netto: Pepsi ist zurück

Pepsi, Schwip Schwap, Rockstar, Doritos, Lay’s – seit zwei Jahren müssen Kunden auf eine Vielzahl von Getränken und Snacks verzichten. Der Grund: Ein Streit zwischen Pepsi und der Edeka-Gruppe um die Verkaufspreise. Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges trieben die Preise in die Höhe, doch der Lebensmittelhändler wollte nicht mitziehen. Infolgedessen verhängte Pepsi einen Bestellstopp und lieferte nicht länger.

Doch nun will Pepsi den Verkauf wieder ankurbeln. Doch muss dafür zunächst die Produktion wieder hochgefahren werden. Zunächst werden die Kunden also nicht im vollen Umfang in den Genuss aller Pepsi-Produkte kommen. Bis sich die Regale wieder mit den gewohnten Mengen füllen, wird es also noch dauern.

Edeka und Netto: Diese Produkte fehlten auch

Es ist einer von vielen Preisstreits, der nun beigelegt wurde. Im letzten Jahr war die Rede von 17 Markenherstellen, deren Preisvorstellungen seitens des Lebensmittelhändlers angefochten wurden. Auch Mars, Unilever, Essity und SC Johnson waren darunter, zuletzt auch Kellogg’s.

Seit Anfang des Jahres lag Edeka auch im Clinch mit Jacobs Douwe Egberts (JDE). Infolge fehlten Kaffee-Sorten von Jacobs, Senseo oder Tassimo in den Regalen. Diese sind nun allerdings wieder zurück (>>hier mehr dazu). Dafür konnte man sich im vergangenen Jahr mit Mars einigen. Auch hier gab es seit 2022 Lieferstopps. Seit 2024 finden die Kunden ihre liebsten Marken wie Miracoli, Uncle Ben’s, Airwaves, Whiskas und Co. wieder im Supermarkt.