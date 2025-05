Kreuzfahrt: Reederei ändert Regeln für Passagiere – plötzlich geht es um kleine Kinder

Einmal auf hoher See eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff machen – für viele ein Traum, der mit etlichen Kreuzfahrt-Anbietern in Erfüllung gehen kann. Besonders Familien greifen gern auf diese Art zu reisen zurück, da alles an einem Ort ist und man zusätzlich etwas von der Welt sieht.

Doch nun kommt eine Änderung auf einige zu, die den bisher geplanten Urlaub ordentlich auf den Kopf stellen kann. Denn die Kreuzfahrtgesellschaft MSC Cruises verschärft eine Regel, die vor allem Familien mit kleinen Kindern betrifft. Um was geht es da aber genau?

Kreuzfahrt: Änderung betrifft vor allem Familien

Das dürfte vielen Kreuzfahrt-Liebhabern aber gar nicht schmecken! Wie „.kreuzfahrt-aktuelles.de“ berichtet, tritt zum 15. Mai eine weitere Verschärfung der Regularien für Kleinkinder auf Kreuzfahrtschiffen der MSC Cruises in Kraft. Nicht nur Neubuchungen sind von dieser Regelung betroffen, auch für bereits gebuchte Reisen gilt dies. Die neue Vorgabe bezieht sich vor allem auf Kinder unter zwei Jahren und schließt sich damit den Anpassungen aus dem vergangenen Jahr an.

Bisher war es nämlich so, dass Kinder unter einem Jahr nur an Kreuzfahrtschiff-Reisen teilnehmen dürfen, die maximal zehn Nächte andauern. Neu sei jetzt, dass das bald alle Kinder unter zwei Jahren betrifft. Mit dieser neuen Anpassung dürfte die Reise zahlreicher Gäste auf der Kippe stehen. Doch wie regelt das die Reederei?

Wie das Kreuzfahrt-Portal weiter berichtet, soll die MSC die betroffenen Passagiere bereits kontaktiert und informiert haben. Diese hätten die Wahl zwischen einer Umbuchung der Reise oder einer kostenfreien Stornierung. Grund für diese Verschärfung: Lange Kreuzfahrten sind oftmals mehrere Tage auf dem Meer unterwegs, was die Fähigkeit zur dringenden medizinischen Versorgung von Kleinkindern beeinträchtigen kann.