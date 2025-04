Kreuzfahrt: Paar am Hafen zurückgelassen – plötzlich gibt es laute Schreie an Bord

Eine Kreuzfahrt ist für viele Reisefans ein echtes Highlight. Während sie an Bord entspannen können, haben sie nach dem Anlegen des Schiffs die Möglichkeit Orte zu entdecken und Kulturen kennenzulernen.

Sie müssen sich allerdings auch an die Zeitpläne der jeweiligen Kreuzfahrt halten. Andernfalls werden sie zurückgelassen und es kommt zu einem peinlichen Erlebnis. Genau das ist einem Paar jetzt während ihrer Reise passiert.

Kreuzfahrt: Paar wird am Hafen zurückgelassen

Wie „Bild“ berichtet, war das Paar während auf einer einwöchigen Karibik-Kreuzfahrt unterwegs. Als das Schiff am 3. April am Hafen ablegen wollte, war von den beiden Reisenden allerdings keine Spur mehr.

Nachdem alle anderen Gäste zurück auf dem Schiff waren, um die Kreuzfahrt fortzusetzen, soll die Besatzung über eine halbe Stunde auf die fehlenden Passagiere gewartet haben. Dann legte das Schiff ab und ließ das Paar am Hafen zurück. Plötzlich kam es zu lauten Schreien an Bord.

Peinliches Erlebnis für die Gäste

Das Paar kam gerade mit einem Golfcart am Hafen von Saint Kitts an, als das Kreuzfahrtschiff ablegte. Die zahlreichen Gäste an Bord, die sie ankommen sahen, zeigten sich amüsiert. Sie schrien höhnisch und voller Schadenfreude „Goodbye“.

Für das Paar dürfte dieses Kreuzfahrt-Erlebnis ein echter Reinfall und ziemlich peinlich gewesen sein. Wie und ob ihre Reise danach weiterging, ist unklar. Erst kürzlich kam es während einer Kreuzfahrt zu einem echten Desaster für Reisende. Ihnen wurde der Zutritt auf das Schiff ebenfalls verwehrt. Der Grund ist allerdings ein ganz anderer (>>> hier mehr dazu lesen).