Schockierende Szenen während Kreuzfahrt: Mann droht Passagier – „Ich werde dich umbringen“

Während einer Kreuzfahrt wollen die Urlauber ihre Sorgen zumindest für einen kleinen Moment vergessen. Einfach entspannen, Cocktails schlürfen und dem Meeresrauschen lauschen. Doch dieser Traum auf hoher See wurde nun für einen Mann beinahe zum Alptraum.

Denn bei einer Kreuzfahrt gehört nicht nur das unterhaltsame Programm mit Shows, leckerem Buffet und sportlichen Aktivitäten dazu, sondern auch die anderen Passagiere. Und da kam es an Bord eines Schiffes nun wohl am Montag (31. März) zu einem schockierenden Zusammentreffen.

Kreuzfahrt-Gast wird bedroht

Wie „NBC News“ berichtet, habe ein Mann während einer Kreuzfahrt ausgelassen auf dem Deck getanzt – und zwar ohne Schuhe. Dieses Verhalten habe eine Frau sehr gestört und sie forderte ihn wohl auf, seinen Barfußtanz zu beenden und die Schuhe wieder anzuziehen. Doch der Kreuzfahrt-Passagier dachte gar nicht daran und habe sie laut „NBC News“ stattdessen beschimpft und ihr den Mittelfinger gezeigt.

Da schaltete sich der Ehemann Kenneth D., der CEO eines Finanzdienstleistungsunternehmen, ein und die Situation eskalierte. Dieser sei dem Tänzer an die Gurgel gesprungen und habe zugedrückt, wie Aufnahmen laut Strafanzeige belegen sollen. Nach Angaben des Opfers habe sich der Würge-Angriff angefühlt, als ob ihm „die Kehle herausgerissen werden würde“. Weiterhin seien vom aufgebrachten CEO Drohworte wie „Ich werde dich verdammt noch mal umbringen“ gefallen.

„Herr D. (Name von der Redaktion gekürzt) reagierte auf die Handlungen einer Person, die seine Frau belästigte und ihr das Gefühl gab, bedroht und eingeschüchtert zu werden“, so die Erklärung eines Sprechers vonseiten der Anwälte laut „NBC News“. Die Frau selbst gab an, dass sie nie von dem anderen Passagier berührt worden sei. Gegen ihren Ehemann wird nun jedoch wegen Körperverletzung innerhalb der See- und Territorialgerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten ermittelt.