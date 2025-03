Kreuzfahrt: Aida-Gäste im Beschwerde-Sturm – jetzt wehren sie sich!

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der kann sich auf eine Reise voller neuer Abenteuer gefasst machen. Gäste erkunden verschiedene Destinationen und lernen andere Kulturen kennen. An Bord können sie zudem entspannen, das Entertainment-Programm genießen oder sich die Mägen am Buffet vollschlagen.

Jetzt beschweren sich allerdings zahlreiche Aida-Gäste über ein bestimmtes Problem. Genau DAGEGEN wehren sich andere wiederum, wodurch es zu einer hitzigen Diskussion in den sozialen Medien kommt.

Kreuzfahrt: DESHALB wehren sich Aida-Gäste jetzt

In der Bordordnung kündigt Aida an, dass das Rauchen während der Kreuzfahrt nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen gestattet ist. Erlaubt ist das Rauchen unter anderem auf den Kabinen-Balkons, sowie in ausgewiesenen Bereichen auf den Freidecks und in den Bars, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. In den Kabinen ist das Rauchen hingegen gar nicht gestattet. Zudem warnt die Reederei: „Werfen Sie keinesfalls Zigarettenreste in Papierkörbe oder über Bord“

Diese Reglung reicht offenbar nicht allen Kreuzfahrt-Gästen, denn einige fühlen sich trotzdem von dem Qualm ihrer Mitmenschen belästigt.

Urlauber wütet im Netz – Das sind die Reaktionen

In einer Facebook-Gruppe fragt ein genervter User nach Angaben von „Moin.de“: „Am Seetag schön die Sonne genossen, dann von den Nachbarkabinen zugequalmt. Zum k*****. Wie steht ihr zu generellem Rauchverbot auf dem Balkon?“ Daraufhin meldeten sich zahlreiche Kreuzfahrt-Fans zu Wort.

Hier mehr lesen:

Einige Nicht-Raucher nahmen Raucher sogar in Schutz. Einer von ihnen schreibt: „Find es super, dass man auf dem Balkon rauchen darf. Und ich bin selber Nicht-Raucher, mich stören die Raucher nicht.“ Was andere Kreuzfahrt-Gäste zu diesem Thema sagen und wie die Raucher selbst zu dem Ganzen stehen, kannst du im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.DE“ nachlesen.