Kreuzfahrt-Sensation bringt Passagiere zum Ausflippen – das gab es noch nie

„Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön“ – das singen jedes Jahr Millionen von Kreuzfahrt-Urlaubern. Und 2025 wird es noch schöner! Denn dann startet die Kreuzfahrt-Branche mit XXL-Sensationsschiffen und völlig neuen Konzepten durch, die die Herzen der Passagiere höher schlagen lassen.

Ob gigantische Ozeanriesen, umweltfreundliche Innovationen oder ausgefallene Freizeitangebote – die Schiffe der kommenden Saison haben einiges zu bieten!

Kreuzfahrt: XXL-Schiff geht bald auf große Fahrt

Ein wahrer Gigant steht bereits in den Startlöchern: Die „Star of the Seas“, das größte Kreuzfahrt-Schiff der Welt, wird im Sommer 2025 ihre Jungfernfahrt antreten. Mit stolzen 365 Metern Länge und Platz für rund 7.600 Passagiere schickt es die Reederei Royal Caribbean auf große Fahrt. Natürlich in die USA und die Karibik. Ein atemberaubendes Erlebnis erwartet die Fans! Und das Beste daran? Das Schiff wird derzeit in Finnland gebaut und soll schon bald zu den Sternen der Meere aufbrechen.

Aber auch bei TUI Cruises gibt es Grund zur Freude. „Mein Schiff Relax“ ist das erste gasbetriebene Schiff der Reederei und wird ab März 2025 im westlichen Mittelmeer unterwegs sein. Und wer es noch sonniger mag, kann sich im Winter auf die erste Kanarensaison des Neubaus freuen. Modern, umweltfreundlich und voller Komfort – auch hier wird man sich wie im Paradies fühlen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Auch die Fans der MSC-Flotte können sich auf ein Highlight freuen. Nach der MSC World Europe wird im Frühjahr 2025 die „MSC World America“ vom Stapel laufen. Das neue Schiff wird von Miami aus zu Kreuzfahrten in die Karibik aufbrechen. Besonders spannend: Der Activity-Bereich an Bord wurde aufregend erweitert – mit noch mehr Wasserrutschen, einem Kletterpark und vielen weiteren Attraktionen. Langeweile kommt hier garantiert nicht auf!

Aber auch Disney-Liebhaber dürfen jubeln! Denn die „Disney Adventure“, ursprünglich als Global Dream für Dream Cruises gebaut, wird ab Dezember 2025 in Singapur stationiert sein und zu exklusiven Kurzreisen mit Seetagen aufbrechen. Mit einem Unterhaltungsprogramm setzt Disney in Asien neue Maßstäbe und sorgt für magische Momente auf hoher See.

Kreuzfahrt: Ozeanriese ab Oktober auf Urlaubskurs

Und last but not least wird die „Star Princess“ – ein weiterer Ozeanriese der Carnival Corporation – im Oktober 2025 ihre Jungfernfahrt antreten. Nach zwei Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer wird das Schiff den Atlantik überqueren und in der Karibik überwintern. Besonders spannend: Die neuen Schiffe der Sphere Class von Princess Cruises warten mit innovativen Features wie einem Entertainmentbereich unter einer Glaskuppel und Panoramafenstern im Restaurant auf.

Kurzum: 2025 wird das Jahr der Kreuzfahrt-Highlights – mit riesigen Schiffen, neuen Konzepte und aufregenden Innovationen, die die Seefahrt noch spektakulärer machen.