Kreuzfahrt mitten auf Reise komplett geändert – der Grund ist brisant

Eine Kreuzfahrt ist für viele Reiseliebhaber ein echtes Highlight. Die Vorfreude dürfte bei vielen Urlaubern dementsprechend groß sein, denn sie erkunden verschiedene Destinationen und lernen andere Kulturen kennen. An Bord können sie zudem entspannen, das Entertainment-Programm genießen oder sich die Mägen am Buffet vollschlagen.

Umso ärgerlicher ist es, wenn die Kreuzfahrt dann ganz anders abläuft als ursprünglich geplant. Genau das ist den Gästen einer Reederei jetzt passiert, denn die Kreuzfahrt musste aus einem brisanten Grund komplett umgeleitet werden.

Kreuzfahrt wird umgeleitet: DAS ist der Grund

Von der Umleitung betroffen ist nach Angaben des Portals „Schiffe und Kreuzfahrten“ die neue Norwegian Cruise Line. Die Kreuzfahrt begann am Freitag (28. März) in Southampton in England und sollte ohne Zwischenstopp innerhalb von sieben Tagen nach Boston in die USA gehen.

Dieser Plan ist allerdings ins Wasser gefallen, da man auf dem Atlantik Stürme und hohe Wellen erwartet. Deshalb musste die Kreuzfahrt eine andere Route wählen, und kommt erst drei Tage später in den USA an als geplant – nämlich in New York anstatt wie ursprünglich geplant in Boston. Betroffene Kreuzfahrer müssen jetzt also umplanen.

Urlauber müssen Rückreise neu planen

Wer sich für die Kreuzfahrt entschieden hat, muss seinen Urlaub um drei Tage verlängern und den Aufenthalt beziehungsweise die Rückreise neu strukturieren. Das kommt offenbar nicht bei allen Gästen gut an.

Unter einem Facebook-Post der Norwegian Cruise Line schreibt ein Gast: „Mal eben nach New York anstatt nach Boston. Drei Tage mehr, wohl dem, der diese Tage noch dran hängen kann. Einige müssen noch arbeiten, man mag es kaum für möglich halten.“ Auf diesen Kommentar hat das Kreuzfahrtunternehmen bereits reagiert.

Kreuzfahrtunternehmen reagiert auf Kritik

„Wir bemühen uns natürlich immer, die ursprünglichen Reiserouten einzubehalten. Unvorhergesehene Umstände können jedoch dazu führen, dass wir den Reiseplan zum Beispiel aufgrund aktueller Wetterbedingungen ändern müssen. Alle betroffenen Gäste wurden direkt informiert“, heißt es in der Antwort. Ob der neue Plan der Reederei aufgeht oder weitere unvorhergesehene Umstände auf die Gäste zukommen, bleibt allerdings abzuwarten.