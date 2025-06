Kreuzfahrt: Aida-Gäste verbreiten dreisten Würstchen-Trick – um Bord-Kontrolle zu umgehen

Als echter Kreuzfahrt-Fan zählt man die Tage bis zur nächsten Reise. Endlich wieder an Deck stehen und sich den Wind um die Nase wehen lassen, spannende Reiseziele erkunden und kulinarische Leckereien in den Bord-Restaurants genießen. Ein wahres Freiheits-Gefühl!

Doch ganz so frei, wie man sich das vorstellt, ist so eine Kreuzfahrt nicht. Neben der Auflage im Restaurant am Abend keine kurzen Hosen zu tragen, gibt es noch viele andere Regeln, an die sich die Passagiere halten müssen. Doch für ein Verbot haben manche Gäste nun einen dreisten Würstchen-Trick entwickelt.

Kreuzfahrt: Aida-Gäste mit dreistem Würstchen-Trick – so umgehen sie die nervige Kontrolle

Klar, man muss sich überall an Regeln und Gesetze halten. Das ist auch auf Kreuzfahrt-Schiffen so. Doch einige Aida-Gäste sind genervt von einem ganz bestimmten Verbot und haben sich jetzt einen dreisten Trick einfallen lassen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Und diesen teilen sie unverblümt in einem Aida-Facebook-Forum.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch worum geht es genau? Ganz einfach: Auf einer Kreuzfahrt ist es normalerweise nicht erlaubt, Fleisch und andere Lebensmittel wie Geflügel, Milchprodukte oder Obst und Gemüse mit aufs Schiff zu nehmen. Doch manche Urlauber wollen sich partout nichts sagen lassen und geben ihren dreisten Würstchen-Trick zu. So schmuggeln sie zum Beispiel das beim Landgang gekaufte Fleisch einfach in der Jackentasche durch die Kontrolle, wie „MOIN.DE“ weiß.

++ Ebenfalls lesenswert: Kreuzfahrt: Gast sorgt für Eklat – seine Ekel-Aktion hat heftige Folgen ++

Es entbrennt eine hitzige Diskussion

Doch davon sind längst nicht alle begeistert. Es entbrennt eine hitzige Diskussion. Ist das ein schlauer Plan oder doch einfach nur egoistisch?

Für beiden Seiten bringen die User Argumente und können sich nicht auf eine Seite einigen. Das Hauptargument gegen die illegale Schmugglerware auf der Kreuzfahrt ist auf jeden Fall ein wichtiges. Warum es nicht ratsam ist, diesen Würstchen-Trick anzuwenden, erfährst du im gesamten Artikel auf „MOIN.DE„.