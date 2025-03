Kreuzfahrt: Gäste vom Pech verfolgt – traurige Vorfälle an Bord

Eine Kreuzfahrt verspricht für die Gäste an Bord meist einen sorgenfreien Aufenthalt. Reiseroute, Verpflegung, Reinigung der Zimmer – all diese Aufgaben werden während einer Kreuzfahrt von Personal erledigt, sodass die Gäste einfach nur ihren Kreuzfahrt-Urlaub genießen können.

Manchmal kommt es jedoch anders, so wie an Bord der AIDA Perla. Der Kreuzfahrt-Dampfer ist erst seit rund fünf Tagen unterwegs, musste aber schon jede Menge Komplikationen und Änderungen bewältigen.

Kreuzfahrt-Schiff muss umkehren

Seit dem 20. März 2025 befindet sich die AIDA Perla auf einer sogenannten Transreise aus der Karibik in Richtung Europa. Zuletzt machte das Kreuzfahrtschiff am Sonntag (23. März) Halt auf St. Kitts, einer großen Insel in der Karibik.

Anschließend sollte sich der AIDA-Dampfer sieben Tage auf See befinden, bevor der nächste Halt in Santa Cruz (Teneriffa in Europa) stattfindet. Laut „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ kam es nach der Abfahrt in St. Kitts allerdings zu einem traurigen Zwischenfall.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste die AIDA Perla direkt am Montag (24. März) wieder umkehren und Kurs auf Guadeloupe in der Karibik nehmen. Dort kam es dann zur Notausschiffung eines Reisenden per Helikopter. Es benötigte zwei Versuche, die erkrankte Person von Bord zu bekommen. Erst danach setzte die Perla die Reise über den Atlantik fort.

Kreuzfahrt: Schon beim Start gab es ein Problem

Es ist nicht der erste medizinische Notfall an Bord der AIDA Perla. Bereits bei der Abfahrt auf St. Kitts am Sonntag kam es zu einer zweistündigen Verzögerung, weil ein Passagier wegen eines medizinischen Notfalls von Bord geholt werden musste.

Sollte es zu keinen weiteren Komplikationen kommen, wird das AIDA-Schiff am 9. April 2025 erstmals in diesem Jahr in Hamburg einlaufen. Dort ist die Perla für den Sommer erst einmal für die Metropolenroute und Reisen in die norwegischen Fjorde stationiert. In der Wintersaison 2025/26 wird die AIDA Perla dann erneut für die Route „Karibische Inseln“ eingesetzt – hoffentlich ohne viele (gesundheitliche) Zwischenfälle an Bord.