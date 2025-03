Kreuzfahrt-Urlauber buchen Reise mit Aida – dann erreicht sie die Nachricht

Eine Kreuzfahrt ist für viele Reiseliebhaber ein echtes Highlight. Sie erkunden verschiedene Destinationen und lernen andere Kulturen kennen. Auch an Board haben sie die Qual der Wahl: sie können entspannen, das Entertainment-Programm genießen oder sich die Mägen am Buffet vollschlagen.

Blöd ist es allerdings, wenn man schon frühzeitig eine Kreuzfahrt gebucht hat und einen plötzlich eine Nachricht erreicht, die die Anreise erschweren oder gar den Urlaub versauen könnte. Genau das ist jetzt passiert!

Kreuzfahrt: DAS müssen Urlauber jetzt wissen

Wie „autobahn.de“ berichtet, kommt es vom 28. März um 22 Uhr bis zum 31. März um 5 Uhr zu einer Vollsperrung der A7 zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen. Damit ist auch die Anfahrt zur Aida Nova und Aida Sol betroffen, wie das Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.

Wer sich am Samstag (29. März) also auf den Weg zum Hamburger Hafen machen möchte, um seine Kreuzfahrt anzutreten, muss sich auf Umleitungen gefasst machen. Die könnten nochmal mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Diese Umleitungen sind geplant

Wie „autobahn.de“ berichtet, wird es in beide Richtungen eine großräumige Umleitung geben. Aus Süden kommend, führt sie ab dem Buchholzer Dreieck (43) / Horster Dreieck (40) über das Maschener Kreuzweiter auf der A1. Aus Norden kommend gibt es eine Umleitung ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205. Trotzdem sollten Kreuzfahrt-Fans eine Sache beachten.

Das Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ rät dringend dazu, etwas mehr Zeit einzuplanen. Fährt man zu spät los und erwischt sein Kreuzfahrtschiff nicht, weil man beispielsweise im Stau steht, fällt der Urlaub sonst kurzerhand ins Wasser.