Kreuzfahrt: Passagier will Aida-Reise genießen – als er die Rechnung bekommt, trifft ihn der Schlag

Eine Kreuzfahrt soll eigentlich herrlich entspannend sein. Einfach mal vom stressigen Alltag abschalten – das ist wohl das Ziel der meisten Passagiere an Bord. Aber so eine Kreuzfahrt ist eben auch kein günstiges Vergnügen, wie jetzt ein Aida-Passagier feststellen musste.

Er buchte einen Ausflug auf Mauritius – und bekam am Ende dafür im wahrsten Sinne des Wortes die dicke Quittung. Doch was sich dieser Aida-Urlauber herausnahm, sorgte in den sozialen Netzwerken für ordentlich Diskussionen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt-Urlauberin regt sich über dreisten Mitreisenden auf

Dabei berichtete er gar nicht er selbst über den Vorfall – sondern eine Frau, die gemeinsam mit dem Mann einen Ausflug unternahm. Sie regte sich über das aus ihrer Sicht dreiste Verhalten des Mannes auf.

Die Urlauberin schilderte, dass die Ausflugs-Kosten eines privaten Anbieters sich auf 70 Euro pro Person beliefen – plus 10 Euro Eintritt, um in den Parque Vallee des Coulours zu gelangen.

Mann kommt mit Verhalten durch

Für die Mehrzahl der Teilnehmer ging es im Anschluss noch zu einer Fahrt mit einem Jeep. Die 90-minütige Fahrt sollte noch einmal 27 Euro pro Person kosten – da platzte dem Urlauber der Kragen! Er tönte herum, dass er bei diesen Preisen nicht mehr bereit wäre, die 70 Euro zu zahlen, die zuvor für den Busausflug fällig waren.

Und mit diesem Verhalten kam er schließlich sogar durch – sehr zum Missfallen der anderen Mitreisenden. Die erhofften sich Zuspruch in den sozialen Netzwerken – doch diesen sollten sie nicht bekommen!

Kreuzfahrt-Passagier bekommt Zuspruch

Stattdessen feierten zahlreiche Kreuzfahrt-Liebhaber die konsequente Art und die Dreistigkeit des Mannes. Sie stimmten ihm zu und fanden, dass am Preis etwas nicht stimme. Dreistigkeit siegt eben manchmal.