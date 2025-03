Kreuzfahrt: Aida-Gäste haben die Schnauze voll – Schuld ist diese Regel

Wird hiermit etwa den Reisenden das Abenteuer Kreuzfahrt vermiest? Neben Strandurlaub und Road-Trips erfreuen sich auch Kreuzfahrtreisen großer Beliebtheit. Für viele ist daran besonders attraktiv, dass Restaurants, Poollandschaften und Co. an einem Ort sind und sie etwas von der Welt sehen.

Doch so traumhaft schön das auch klingen mag, ein paar kleine Haken hat die Reise mit dem Schiff dann aber doch. Den gerade Aida-Kunden berichten nun von einem Kreuzfahrt-Phänomen, das die Urlaubsstimmung bereits im Vorfeld kaputtmachen könnte. Unser Partnerportal „MOIN.de“ hat da mal genauer hingeschaut.

Vermiest das nun die Kreuzfahrt?

Offenbar scheint nämlich das Essen auf der Aida den Passagieren nicht so zu schmecken, denn immer mehr Kreuzfahrt-Reisende verlassen zum Dinner das Schiff. Doch hier gibt es schnell Entwarnung – denn „MOIN.de“ ist dem ganzen mal auf die Schliche gegangen. Grund dafür ist nämlich nicht vermeintlich schlechtes Essen, sondern die Restaurants selbst. „Ich habe heute gesehen, dass alle Restaurants schon ausgebucht sind, der Wahnsinn“, schreibt ein User im Netz.

Erfahrene Passagiere können da aber schnell Entwarnung geben. So schlimm sei es wohl gar nicht. „Massagen können an Bord gebucht werden, Restaurants mindestens am Anreisetag noch – ansonsten heißt es hingehen und warten/hoffen, dass jemand, der reserviert hat, nicht kommt“, teilt ein Aida-Passagier sein Wissen. Für viele ist die Warterei aber offenbar keine schöne Nebensache.

Kein Wunder also, dass viele Gäste so mehr und mehr an Land essen. Andere wiederum lassen sich davon aber gar nicht erst verunsichern und nehmen jeden Tag so, wie er kommt. Machst du dir nun Sorgen um deine Reise? Noch mehr Tipps, wie du das Ganze umgehen kannst – und Informationen zum Thema kannst du im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.de“ nachlesen.