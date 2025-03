Kreuzfahrt: Paukenschlag für Urlauber – Reederei muss kurzfristig Reise-Route ändern

Am 17. Februar änderte sich plötzlich die Route der Kreuzfahrt-Passagiere auf der „Mein Schiff 7“. Ein Hafen wurde für ganze 24 Stunden gesperrt, was dazu führte, dass keine Schiffe mehr einlaufen durften – auch nicht die „Mein Schiff 7“.

Doch die Reederei reagierte schnell und passte die Route an. Wie es nun für die Reisenden weitergeht, erfährst du hier.

Kreuzfahrt: „Mein Schiff 7“ änderte Reise-Route

Die Mein Schiff 7, die gerade in den Gewässern der Kanaren kreuzt, muss ihren geplanten Halt in Agadir, Marokko, aufgrund mächtiger Wellen absagen. Seit Montag, 15 Uhr, ist der Hafen für mindestens 24 Stunden gesperrt – und das bedeutet, dass der Anlauf, der für Dienstag, den 18. März 2025, geplant war, nicht stattfinden kann.

Aber kein Grund zur Traurigkeit, denn TUI Cruises hat laut „schiffe-und-kreuzfahrten.de“ bereits eine spannende Alternative parat! Statt Agadir hat das Kreuzfahrt-Schiff am 17. März 2025, gegen 19 Uhr Kurs auf Puerto del Rosario auf Fuerteventura genommen – ein Hafen, der ursprünglich gar nicht auf der Reiseroute stand.

Weitere Reise-Pläne noch in Planung

Am Dienstagabend wird die Mein Schiff 7 dann Kurs auf Arrecife auf Lanzarote nehmen. Und hier wird es noch spannender: Das Schiff wird voraussichtlich viel früher als geplant im Hafen anlegen. Die letzten beiden Häfen auf der laufenden Kanaren-Kreuzfahrt ab/bis Gran Canaria sollen dann Santa Cruz auf Teneriffa am Freitag und San Sebastián auf La Gomera am Samstag sein. Eines ist sicher: Es bleibt für die Reisenden auf dem Kreuzfahrt-Schiff spannend, wie es weiter geht.

