Kreuzfahrt: Bittere Absage! Passagiere müssen auf Highlight verzichten

Diese Kreuzfahrt begann schon gleich zum Start mit einem gehörigen Dämpfer. Als die „Mein Schiff 7“ am Sonntag (16. März) von Gran Canaria aus in See stach, hatten sich die Gäste an Bord auf sieben Tage Abenteuer pur gefreut. Mehrere Stopps auf den Kanaren und in Marokko standen auf dem Plan.

Doch schon kurz nach dem Ablegen des Kreuzfahrtschiffes musste Tui Cruises die Passagiere informieren. Ein Highlight fällt nun ins Wasser.

Kreuzfahrt-Gäste erleben bittere Enttäuschung

Von Las Palmas auf Gran Canaria über Agadir (Marokko), Arrecife (Lanzarote), Santa Cruz (Teneriffa) nach San Sebastian (La Gomera) und zurück – von dieser Reise hatten die Gäste der „Mein Schiff 7“ schon lange geträumt. Doch bereits kurz nachdem das Tui-Schiff am Sonntag ablegt hatte, erreichte die Passagiere die bittere Nachricht.

Gleich der erste Halt in Agadir, Marokko, muss entfallen. Nach einem Seetag sollte das Schiff dort am Dienstag (18. März) im Hafen anlegen. Doch starke Winde und hohe Wellen vor der marokkanischen Atlantikküste machen einen Strich durch die Rechnung. Der Hafen von Agadir wurde bereits geschlossen. Hier wird so schnell kein Schiff mehr anlegen können.

Kreuzfahrt: Highlight fällt aus

Es ist zurzeit keine Besserung in Sicht, die „Mein Schiff 7“ wird daher ihre Route ändern müssen. Der Alternativplan von Tui Cruises sieht folgendermaßen aus: Statt nach Agadir wird der Dampfer gen Puerto del Rosario auf Fuerteventura schippern. Dort soll er laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ bereits am Montag (17. März) gegen 19 Uhr erwartet worden sein.

Hier liegt das Schiff nun etwa für 24 Stunden, bevor die Reise danach wieder nach Plan fortgesetzt werden soll. Somit hatten die Gäste zwar das Vergnügen, bereits einen Tag früher an Land gehen zu können, doch entgeht ihnen nun der einzige Halt in Marokko – bei einer Reise, die sich „Kanaren mit Marokko“ nennt, natürlich sehr schade für die Passagiere. Sie werden somit lediglich die spanische Inselgruppe zu Gesicht bekommen.