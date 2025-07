Kreuzfahrt-Schiffe demolieren mehrere Bauwerke – nächste Reisen vor Absage

Ein Unglück jagte am Mittwoch (3. Juli) auf der Mosel das nächste! Eigentlich hatten sich die Passagiere der „MS Elegant Lady“ und der „MS Rembrandt van Rijn“ auf entspannte Kreuzfahrten inmitten der Weinregion gefreut. Doch daraus wurde nichts!

Zunächst rammte die „MS Elegant Lady“ bei der Einfahrt in eine Schleuse in St. Aldegund (Landkreis Cochem-Zell) ein Schleusentor. Dann kollidierte am Abend auch noch ein zweiter Flussdampfer von Plantours Kreuzfahrten mit einer Brücke in Treis-Karden (ebenfalls Landkreis Cochem-Zell). Mit üblen Folgen.

Schäden an Kreuzfahrtschiff, Schleusentor – und Passagieren

Bei dem Unglück am Schleusentor soll nach aktuellen Informationen von „Kreuzfahrt Aktuelles“ nicht nur ein erheblicher Schaden am Schiff entstanden sein, der auch die Absage einer Folgereise, die am Mittwoch starten sollte, zur Folge hatte. Bei dem Aufprall während der Flusskreuzfahrt sollen auch drei Personen leicht verletzt worden sein.

+++ Mädchen geht bei Disney-Kreuzfahrt über Bord – jetzt wird es bekannt +++

Die Passagiere mussten nach dem Unglück auf der „MS Elegant Lady“ umgehend evakuiert werden. Wenig später konnten sie zurück an Bord, nachdem das Schiff die Schleusenkammer wieder verlassen hatte. Nicht nur am Dampfer soll ein ordentlicher Schaden entstanden sein. Auch das Schleusentor schließt infolge nicht mehr bündig und muss repariert werden. Die Arbeiten könnten monatelang dauern. Das könnte noch weitere Routenänderungen für Flusskreuzfahrten auf der Mosel bedeuten. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar.

Crew-Mitglieder werden verletzt

Am Mittwochabend kam es dann auch rund 29 Kilometer moselabwärts entfernt zu einem weiteren Unglück. Gegen 19.20 Uhr hatte der Kapitän der „MS Rembrandt van Rijn“ wohl den Abstand zwischen Wasseroberfläche und Brücken-Torbogen unterschätzt. Es kam zur Kollision.

Nicht nur das Schiff wurde dabei ebenfalls schwer beschädigt. Auch die Brückenschäden sind jetzt unübersehbar. Ihre Statik sei allerdings nicht gefährdet, sodass sie weiter passiert werden kann. Auch zwei Crewmitglieder trugen bei dem zweiten Unglück Verletzungen davon, wie schwer ist nicht bekannt. Wie lange die Reparatur am Kreuzfahrt-Dampfer dauern wird, ist nicht klar. Weitere Reiseabsagen könnten folgen.