Kreuzfahrt: Reise-Desaster! Was Passagiere jetzt durchmachen mussten, ist unfassbar

„Eine Seefahrt, die ist lustig – eine Seefahrt, die ist schön“, heißt es in dem bekannten Lied. Für Passagiere eines Aida-Kreuzfahrt-Schiffs sah das nun aber ganz anders aus. Die eigentlich geplante Traum-Reise entwickelte sich zum Horror-Trip.

Eigentlich sollte die Reise zu einem erholsamen Urlaub werden. Das Ehepaar Handwerker hatte, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, schon zwei Kreuzfahrten mit Aida unternommen. Nun freuten die Eheleute sich auf die dritte Reise mit dem Kreuzfahrt-Schiff. Doch es kam alles anders als gedacht…

Kreuzfahrt-Reise entwickelte sich zum Desaster

Der Plan war wie folgt: Am 8. Dezember 2024 sollte das Ehepaar Handwerker mit einem Kreuzfahrt-Schiff der Aida Cruises von Palma de Mallorca zu den Kanaren reisen. So schön, so gut. Doch am Flughafen in Palma musste Frau Handwerker plötzlich feststellen, dass die Reisepässe nicht mehr da waren. Das Ehepaar vermutet, dass diese gestohlen wurden. Die Urlauber machten sich direkt auf die Suche nach den Pässen, fragten sogar Mitarbeiter von Aida und Eurowings um Hilfe. Doch die wichtigen Dokumente blieben wie verschollen.

Als das Ehepaar schließlich am Hafen ankam, erwartete sie die nächste Hiobsbotschaft: Ohne einen gültigen Reisepass wurde Herrn Handwerker der Zutritt zum Schiff verwehrt. Auch die Berufung auf das Schengen-Abkommen und der Besitz eines abgelaufenen Personalausweises änderte nichts an der Situation, wie „MOIN.DE“ berichtet. Das Paar wurde im Regen stehen gelassen – und das wortwörtlich.

Aida verweigerte die Freigabe

Schließlich musste das Ehepaar Handwerker sich ein Taxi nehmen und in einem Hotel einchecken. Die Kreuzfahrt-Reise hat sich damit für die beiden in Luft aufgelöst. Am nächsten Tag erstatteten die Reisenden umgehend Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei. Kurz danach der nächste Supergau: Bei der Fluggesellschaft Eurowings wäre eine Umbuchung des Rückflugs prinzipiell möglich. Doch Aida Cruises verweigerte die nötige Freigabe und die gesamte Reise wurde storniert. Zusätzlich zu den 2.183,10 Euro für die nie angetretene Kreuzfahrt, musst das Ehepaar noch 55,98 Euro für die spontanen Rückflug-Tickets blechen!

Unterstützung bekam das Ehepaar von der Reederei keine – und das, trotz mehrerer Kontaktaufnahmen. „Die Reederei Aida Cruises hat für meine Frau und mich endgültig ausgedient“, so Herr Handwerker gegenüber „MOIN.DE„. Was das Ehepaar sonst noch zur Reederei zu sagen hat sowie weitere Informationen, findest du in diesem Artikel bei „MOIN.DE“.